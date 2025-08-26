Premios Somos: ganadores en tiempo real y todo lo que tienes que saber sobre el evento que celebra lo mejor de la gastronomía

Paciencia, falta muy poco para conocer la lista completa de los ganadores de los Premios Somos, una tercera edición que ha sido grandiosa por el recibimiento del público y la participación de los nominados. Más de 52 mil votantes han elegido a los ganadores este 2025, y este martes 26 de agosto conoceremos quiénes son los favoritos del público. En total, fueron 39 categorías con lo mejor de la gastronomía.

¿Cómo saber quiénes son? En la previa a los premios, la página web de El Comercio (www.elcomercio.pe) se vestirá de gala con un espacio especial que incluirá una serie de notas informativas: la lista de nominados, las categorías que disputarán el primer lugar y un repaso de los ganadores de años anteriores. Esto, como para ir calentando motores. Además, desde esta plataforma, tendremos el minuto a minuto de toda la gala gastronómica. A las 7:30 p.m. se transmitirá la alfombra roja con invitados y entrevistas a los principales personajes. El evento se podrá seguir en vivo desde la cuenta de Instagram de El Comercio (@elcomercio) y por Facebook (@elcomercio.pe).

Desde el inicio de la ceremonia, no te pierdas en tiempo real los pormenores de este encuentro y los ganadores a través de las ‘stories’ de Instagram en las cuentas de Somos (@somoselcomercio) y El Comercio, además de TikTok.

Pero aquí no queda todo. Al culminar, nuestras redes compartirán entrevistas y un video con el resumen del evento. Desde la web, tendremos una galería fotográfica con las mejores postales de la alfombra roja. Provecho, el portal gastronómico de El Comercio, preparará un amplio despliegue web con la crónica del evento y los artículos sobre los principales ganadores. Además, en Somos, tendremos un número muy especial el sábado 30, dedicado a nuestro premio y sus protagonistas. Realmente una edición de colección. //