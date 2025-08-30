Mejor ají de gallina, mejores anticuchos y mejor turrón de Doña Pepa: cuáles fueron los ganadores en los Premios Somos 2025

Fue difícil, pero se logró. El jurado de los Premios Somos, conformado por la editora gastronómica Hirka Roca Rey; la periodista y editora de El Trinche, Paola Miglio; la periodista y fotógrafa gastronómica, Jimena Agois; los creadores de contenido Laura Graner y Luis Martín Alzamora, junto a Nora Sugobono, editora de Somos, no lo tenía nada fácil: había que ponerse de acuerdo para elegir tres platos emblema de nuestro recetario, además de las categorías de mejor chef femenina y chef masculino del año. El reto era grande, pero los resultados valoran la técnica, el sabor de la tradición, y una saludable cuota de innovación. Aquí los ganadores de este 2025.

Con todo el corazón

Renzo Miñán lidera la cocina de Candelo. / © Valentina Astuhuaman / Icónica

Los anticuchos de corazón de res, ese clásico de la carretilla nocturna o el antojo callejero que nace al regresar a casa después del trabajo, guardan un lugar especial en el alma de cada peruano. Además de tener una historia, generan un encuentro o conversación entre personas que están de paso y se toman unos minutos, parados o sentados, para convivir alrededor de un plato de anticuchos. Y en la cocina de Candelo (@candelo.comidapopular), de Renzo Miñán, se encuentra su mejor versión. En Miraflores, el local de Miñán logra captar esa esencia callejera y acercar estos sabores a un público que sabe lo que quiere. Al elegirlo como el mejor del país, se destacó la tradición, así como la técnica y la innovación. Acompáñalos con su ají de la casa, hecho con ají amarillo fresco, punto exacto de picante, un toque de ajo y textura cremosa.

Dirección: Av. República de Panamá 5629, Miraflores.

Con ese ajicito, choclo, papa y más acompañamientos, ¿cómo no darle el premio al mejor anticucho del país a Candelo? (Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Generoso platillo

Elena Santos Izquierdo comanda el restaurante de cocina criolla El Rincón que No Conoces. (Foto: Anthony Niño de Guzman / El Comercio) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Se podría afirmar que cada casa tiene su propia versión. El ají de gallina —en la actualidad, preparado por la mayoría de hogares con pollo— destaca en el recetario peruano por su calidez, contundencia y generosidad. Además, en este sabroso hijo del mestizaje, convergen tres ajíes emblemáticos de nuestra cocina: el amarillo, mirasol y panca. ¿Cómo superar el antojo? Pues en el mejor lugar del Perú para comerlo: El Rincón que No Conoces (@elrinconquenoconocespe), en Lince, de las manos de Elena Santos. Se cocina con una buena cantidad de aceite y de ají amarillo, cebolla, con pan remojado en leche como lo hacía su madre, la recordada Teresa Izquierdo, y mucho, muchísimo cariño. Siempre con pechuga. Decorado con aceitunas, pecanitas picadas, parmesano y ¡listo el pollo!

Dirección: Av. Bernardo Alcedo 363, Lince.

En el ají de gallina de El Rincón que No Conoces, Elena Santos aplica la receta de su madre, Teresa Izquierdo. Es un homenaje a los sabores que se transmiten por generaciones. (Foto: IG @elrinconquenoconocespe)

Con la fe del Señor de los Milagros

El chef Flavio Solórzano integró en su propuesta de turrón de Doña Pepa los recuerdos de la infancia y el color morado del Señor de los Milagros. (Foto: Giancarlo Shibayama) / Giancarlo Shibayama

No hay mes de octubre sin un turrón de Doña Pepa como compañía, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras. Este emblema de la dulce tradición limeña no solo evoca a nuestra buena cocina, también a la tradición religiosa de la procesión del Señor de los Milagros y al color morado que la envuelve. El chef Flavio Solórzano lo entendió todo al mantener vivo —con su propio turrón— el recuerdo de su abuela, sus largas caminatas en procesión en el Centro de Lima y el sabor otoñal de los turrones al paso. Elegirlo como el mejor no se hizo esperar. Desde el miraflorino El Señorío de Sulco (@elsenoriodesulco), Solórzano lo ofrece al comensal como un verdadero regalo. Con miel de frutas, masa suave y especiada, frutas secas y pecanas en caramelo. La presentación es obra de la diseñadora Meche Correa.

Dirección: Malecón Cisneros 1470, Miraflores.

Es toda una sensación al llegar octubre: el turrón de El Señorío de Sulco se llevó el reconocimiento al mejor turrón de doña pepa, por su sabor y presentación. (Foto: IG @elsenoriodesulco)