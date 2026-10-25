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Resumen

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Abrieron Profesa en 1980, cuando esperaban a su primer hijo. Hoy, Gloria Hashimoto y Fernando Yague cierran una etapa que sostuvo a su familia y acompañó a generaciones de fotógrafos. (Foto: Elías Alfageme).
Abrieron Profesa en 1980, cuando esperaban a su primer hijo. Hoy, Gloria Hashimoto y Fernando Yague cierran una etapa que sostuvo a su familia y acompañó a generaciones de fotógrafos. (Foto: Elías Alfageme).
Por Oscar García

El día de su cierre definitivo, hace dos sábados, los dueños de Profesa tuvieron una jornada de trabajo como ya no recordaban. De pronto, su tienda de fotografía estaba nuevamente llena de clientes que se abrían paso con cuidado, mientras una pequeña cola se formaba en la avenida Petit Thouars, a la espera de entrar. Personas de todas las edades compraban materiales fotográficos en remate, preguntaban por filtros y placas, y también se llevaban recuerdos del local. Hasta por los afiches de las paredes preguntaban.

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