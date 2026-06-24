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Resumen

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La ‘food stylist’ Patricia Rivero, el creador de rutas y experiencias Álvaro Mendoza y el artesano del hielo Santiago Barco.
La ‘food stylist’ Patricia Rivero, el creador de rutas y experiencias Álvaro Mendoza y el artesano del hielo Santiago Barco.
Por Diana Gonzales Obando

Detrás de una buena foto de comida, hay una gran estilista de alimentos como Patricia Rivero. Su función es maquillar, embellecer y hacer ver apetitoso el plato para convencerte de devorarlo. “Tiene que verse delicioso, pero no tiene que estar rico”, dice Patricia como para tener una idea del objetivo de su trabajo.

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