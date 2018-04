Rafael Roncagliolo: las mejores frases del ex canciller peruano

Desde el 2014 no da entrevistas. Luego de su paso por España como embajador del gobierno de Ollanta Humala, volvió al Perú, donde “ya no era personaje y había un nuevo gobierno”, comenta Rafael Roncagliolo Orbegoso (Lima, 1944) desde su sala miraflorina.

A su lado no se apaga en ningún momento –salvo para el retrato– la máquina que le provee de oxígeno desde hace seis meses, en que se agudizó un mal cardiaco que le aqueja desde 1984. Esta es la segunda razón por la cual el sociólogo y ex ministro de Relaciones Exteriores no ha aparecido en medios durante los últimos cuatro años. “Es incómodo ir a la televisión con este aparato”, concluye. Por llamar a la tolerancia y al diálogo en Venezuela cuando era canciller de Ollanta Humala, en el 2013, Nicolás Maduro le dijo que había cometido “el peor error de su vida”. Poco tiempo después renuncia por motivos de salud y Humala acepta sin siquiera leer la carta.

A una semana del posible arribo del presidente venezolano al Perú con motivo de la Cumbre de las Américas (13 y 14 de abril), el ex ministro Roncagliolo afirma que “lo mejor que le podría pasar al Perú es que Maduro no venga”.

