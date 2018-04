Somos receta: un bar en Barranco para vivir el Mundial | FOTOS 

Curso intensivo en cervezas (si no lo necesita, pase directamente al segundo párrafo): cuando se habla de artesanales, lo más probable es que se esté hablando de ales –pronunciado ‘éils’–, cervezas de fermentación alta a temperaturas cálidas y poco tiempo. Hay multitud de ellas. Suelen tener un volumen de alcohol superior al promedio y un color ámbar, casi rojizo. Son cervezas con mucho cuerpo y, por lo general, menos ligeras en paladar que las lager. Entiéndase por lagers a las cervezas industriales de lata o botellita que usted y yo solemos llevar en six packs cada vez que vamos a la playa. Luego están las porter y las stout –oscuras, con sabores a malta tostada–, bastante más amargas y complejas. No son necesariamente las más populares, pero no pueden faltar.

La primera cerveza que Ignacio Schwalb, Diego Rodríguez y Juan Diego Vásquez pusieron a la venta fue una red ale. Era 2011 y había nacido Barbarian. Dos años antes, los amigos habían empezado a elaborar su propia cerveza en un garaje, valiéndose tan solo de algunas ollas, un cooler y una damajuana. Barbarian sería una marca pionera –una de las responsables, más bien– del boom de cervecería artesanal peruana que todavía se deja sentir en barras y mesas. Lo interesante es cómo.

Bien fría

Barranco ha sido la locación elegida por el equipo de Barbarian para su segundo local en Lima (el primero está en Miraflores). Allí suele haber al menos una decena de variedades de la marca –las clásicas; las de temporada, como la Blueberry Summer Ale; o las especiales, como la Chicha tu Mare, a base de chica de jora– que comparten sitio en el draft (barril) con cervezas de otras firmas locales, como Nuevo Mundo, Cumbres o Melquiades. Van entrando y saliendo casi a diario. El vaso promedio cuesta unos S/ 15.

Buena parte de la comida en el menú lleva cerveza y esa es razón suficiente para darle una probada. Las alitas se maceran en la Garaje Brown Ale por 24 horas, por ejemplo (S/ 19 cada ración). La carne de cerdo a la caja china que se usa para el sándwich de pulled pork

(S/ 29) se baña con salsa BBQ y cerveza 174 IPA. Incluso la carne de res que se emplea en los tacos se cocina con porter. Son bocados dignos de un bar y este es un bar que se puede beber, de hecho, a bocados.

Dirección : Av. Pedro de Osma 144, Barranco





Horarios : Domingo a jueves, de 12 m. a 1 a.m. / Viernes y sábados de 12 m. a 3 a.m.





: Domingo a jueves, de 12 m. a 1 a.m. / Viernes y sábados de 12 m. a 3 a.m. Contacto: 987-261942

