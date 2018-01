Somos receta: la cocina creativa de KG

Hay cosas que no se comen todos los días y una de ellas es un pesto hecho con leche de coco. Dos detalles que le harán más fácil entenderlo: primero, que se trata de un pesto criollo (es decir, con cebolla y un toque de espinaca); segundo, que evidentemente no lleva queso. El que Carla Dávila prepara para acompañar sus ñoquis de papa amarilla se siente fresco y herbáceo, cercano en sabor a lo que podría ser un curry ligero. Eso, por la leche de coco que emplea para reemplazar a los lácteos de la receta. Dávila añade una infusión de hierba luisa y un poco de ají limo y lo bautiza, en concordancia, como pesto ‘thai’ (S/ 48). Lo termina con un trozo de róbalo sellado a la sartén. Es un buen plato para representar a KG –pronunciado ‘ka-je’; no es ‘kilo’ ni ‘kilogramo’– pero hay bastante más por probar. Mejor si se hace con vino blanco y algún chilcano.

A la medida

El espacio bandera del miraflorino Hotel Antigua (ubicado en una casona construida en 1923) no se deslinda del todo de su estatus de restaurante-de-hotel, y no está mal que así sea. Aunque la propuesta gastronómica de KG no podría definirse como cocina peruana en su estado más purista, sí hay algo de peruanidad en cada preparación. Sea una hamburguesa –la de KG (S/ 36) viene en pan de zapallo, hecho por La p’tite France– o un pulpo parrillero con chimichurri, papas amarillas en mantequilla y cebolla caramelizada (S/ 36). Si no le convence la fusión, tenga en cuenta que el lomo saltado de la casa

(S/ 46) no decepciona; la fideuá (S/ 50), sin embargo, podría ser más fiel a la receta original.

La temporada invita a probar lo marino. Unas conchas selladas con mantequilla de coral, servidas con guacamole hecho con pimiento morrón y huevo duro rallado (‘Nido’, en carta; a S/ 38) se presentan como un buen comienzo aquí. Lo mismo va por la causa (‘Kausachun’, a S/ 38) con langostinos en tártara de huacatay. Llega con un concentrado de cangrejo para ir bañándola a medida que se va comiendo. Difícil hacerle una foto a un plato como ese. Uno se tiene que quedar con el sabor y punto.

Menú del día

​



​En la barra encontramos tanto coctelería de autor (versiones de algunos clásicos, entre ellos el Bloody Mary y el Julep) como alternativas más tradicionales: macerados de pisco, cervezas artesanales y una lista de vinos donde predominan argentinos y chilenos.





Hay algunas opciones en carta que son vegetarianas y libres de gluten. Por ejemplo, unas hamburguesitas de portobello con guacamole, crema de yogurt y menta; y unas berenjenas al horno (a manera de dip), con plátano, ajo y crocante de quinua roja.





El local posee su propio estacionamiento, pero podría resultarle algo estrecho. En cualquier caso, hay valet parking.



El dato