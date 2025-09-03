Roma se vestirá de blanco y rojo el próximo 11 de setiembre cuando se presente “Cajamarca: Belleza, soledad y coraje”. La exposición del fotolibro, obra del pintor y fotógrafo Pepe Chávez Tejada, tendrá lugar en la Iglesia Nacional Española de ‘La Ciudad Eterna’. Aprovechando la invitación y las gestiones de del Consulado del Perú en la capital italiana, se buscará entregar un ejemplar al Papa León XIV.

Esta muestra, que ya tuvo un exitoso estreno internacional en mayo de 2024 en la ciudad española de Trujillo de Extremadura —lugar de nacimiento de Francisco Pizarro—, presenta un registro único del Centro Histórico de Cajamarca capturado entre marzo y julio de 2020, en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia del COVID-19. Son imágenes que revelan no solo la belleza arquitectónica y cultural de esta ciudad, sino también la soledad y la fortaleza de sus habitantes frente a la adversidad.

El fotolibro, de 170 páginas en edición de lujo y tapa dura, fue beneficiario de los Estímulos Económicos a la Producción Editorial Peruana del Ministerio de Cultura del Perú en 2022, y contó con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la empresa Southern Perú y diversos actores de la sociedad civil.

La obra busca proyectar a Cajamarca como un destino turístico y cultural de relevancia mundial, aspirando a su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El proyecto forma parte de una ruta de exposiciones internacionales que se extenderá hasta el año 2032, fecha en que se conmemoran los 500 años del encuentro de dos mundos.

Durante su estancia en Italia (del 9 al 15 de septiembre), Pepe Chávez Tejada gestiona, además, una audiencia privada con el Papa León XIV, con la intención de obsequiar un ejemplar del fotolibro y material promocional de Cajamarca.

Esta será la segunda Exposición Fotográfica Internacional del artista, quien ya trabaja, con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la ODE–Cajamarca y el Consulado del Perú en Roma, para llevar la muestra a Moscú en 2026 y posteriormente a otras capitales europeas.

“Esta exposición no solo busca mostrar la belleza de Cajamarca, sino también rendir homenaje a su historia, a su gente y a su capacidad de resiliencia. Es un llamado a mirar a esta ciudad como un patrimonio vivo de nuestra identidad cultural”, señaló Pepe Chávez Tejada.