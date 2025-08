Un año de Amador: una carta que reúne toda clase de sabores, cocteles, vistas y estilo en las alturas de San Isidro

Maridaje estrella

Hay una regla universal cuando se trata de la comida que elegimos si nos disponemos a beber algunos cócteles y, si bien hoy en día nada está escrito en piedra, la verdad es que a mí me encanta seguirla. Como muchos de ustedes saben, un piqueo con algún toque de fritura o harinas siempre ayuda a hacer la “camita” (disculparán, pero no encuentro el símil para dicho concepto) antes o durante una noche coctelera. De ahí que me incline a pedir las papas bravas de la casa, con cebollín y crunch de cecina; la hamburguesa también está buenísima, hecha a base de asado de tira; y, por supuesto, la pizza nunca tiene pierde. Hay dos variedades en la carta: el pedido idóneo para compartir en grupo.