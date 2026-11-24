Perú sigue destacando en los rankings internacionales de la gastronomía. La célebre lista de The 50 Best Restaurants lanzó la relación extendida para Latinoamérica con los restaurantes del 51 al 100 en donde 6 nombres peruanos se ven representados.
Perú sigue destacando en los rankings internacionales de la gastronomía. La célebre lista de The 50 Best Restaurants lanzó la relación extendida para Latinoamérica con los restaurantes del 51 al 100 en donde 6 nombres peruanos se ven representados.
Estos son los restaurantes peruanos destacados:
- Puesto 54: MIL (Cusco)
- Puesto 71: Astrid y Gastón (Lima)
- Puesto 72: Karai by Mitsuharu (Santiago de Chile)
- Puesto 83: Clon (Lima)
- Puesto 94: Awa (Lima) Nuevo ingreso
- Puesto 97: Mauka (Cusco) Nuevo ingreso
Los nuevos ingresos son los locales de la chef Pía León con Mauka en la ciudad de Cusco y AWA del chef Aldo Yaranga ubicado en la Av. La Mar, en Miraflores.
La lista extendida de este año está encabezada por Conservatorium (No.51) en San José, Costa Rica, seguido de Ness (No.52) en Buenos Aires y Demo Magnolia (No.53) en Santiago. Estos restaurantes reflejan la diversidad de la oferta gastronómica de la región, desde propuestas contemporáneas hasta experiencias que reinterpretan los ingredientes y las tradiciones locales.
Rikki Tidball, Director General de Premios y Rankings de The 50, comenta: “La lista 51-100 de este año no solo celebra la profundidad del talento culinario de América Latina, sino que también fomenta el descubrimiento de nuevos destinos gastronómicos en un momento en que el turismo culinario crece a pasos agigantados. Los diez debuts, los siete regresos y la representación de 14 territorios reflejan un panorama culinario dinámico, diverso y en constante evolución en la región. Estamos muy emocionados de reconocer a estos restaurantes, previo a reunir a la comunidad gastronómica en Guadalajara para la ceremonia de premiación en diciembre”.
La cuenta regresiva hacia la ceremonia de premiación continúa, con la comunidad gastronómica lista para reunirse en Guadalajara en una noche dedicada a celebrar a las personas y establecimientos que están marcando el rumbo de la escena gastronómica de América Latina.
-La lista extendida de 2026 reúne 50 restaurantes en 14 destinos y 21 ciudades
-México lidera con nueve restaurantes, seguido de Argentina (siete), Brasil (seis) y Perú (cinco)
-Diez restaurantes debutan en el ranking 51-100, representando seis destinos y ocho ciudades
-Üeya, en Guayaquil, Ecuador, es la nueva incorporación mejor posicionada, en el No.62
-Selma, en Bogotá, es el restaurante que más escaló dentro del ranking, al subir 40 posiciones: del No.96 en 2025 al No.56 en 2026
- De Arnold Schwarzenegger a J.K. Simmons: los ejercicios para ganar masa muscular y envejecer mejor
- Oasis vuelve entre ensayos, lágrimas y reconciliación: lo mejor del documental que retrata a la banda por dentro
- ¿Tienes sueños recurrentes? Denzel Washington y Anthony Hopkins también: esto dice la psicología
- Los Mirlos en el Tiny Desk: “Vamos abriendo el camino para otros artistas peruanos” | EXCLUSIVO
- Lima de noche: los nuevos bares y experiencias que están renovando la vida nocturna de la ciudad
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.