Perú sigue destacando en los rankings internacionales de la gastronomía. La célebre lista de The 50 Best Restaurants lanzó la relación extendida para Latinoamérica con los restaurantes del 51 al 100 en donde 6 nombres peruanos se ven representados.

Estos son los restaurantes peruanos destacados:

Puesto 54: MIL (Cusco)

Puesto 71: Astrid y Gastón (Lima)

Puesto 72: Karai by Mitsuharu (Santiago de Chile)

Puesto 83: Clon (Lima)

Puesto 94: Awa (Lima) Nuevo ingreso

Puesto 97: Mauka (Cusco) Nuevo ingreso

Los nuevos ingresos son los locales de la chef Pía León con Mauka en la ciudad de Cusco y AWA del chef Aldo Yaranga ubicado en la Av. La Mar, en Miraflores.

La barra de AWA, el restaurante de cocina amazónica contemporánea liderado por Aldo Yaranga. / 50 Best Latinoamérica

La lista extendida de este año está encabezada por Conservatorium (No.51) en San José, Costa Rica, seguido de Ness (No.52) en Buenos Aires y Demo Magnolia (No.53) en Santiago. Estos restaurantes reflejan la diversidad de la oferta gastronómica de la región, desde propuestas contemporáneas hasta experiencias que reinterpretan los ingredientes y las tradiciones locales.

El equipo del restaurante Mauka liderado por Pía León en Cusco. Es un nuevo ingreso a la célebre lista. / 50 Best Latinoamérica

Rikki Tidball, Director General de Premios y Rankings de The 50, comenta: “La lista 51-100 de este año no solo celebra la profundidad del talento culinario de América Latina, sino que también fomenta el descubrimiento de nuevos destinos gastronómicos en un momento en que el turismo culinario crece a pasos agigantados. Los diez debuts, los siete regresos y la representación de 14 territorios reflejan un panorama culinario dinámico, diverso y en constante evolución en la región. Estamos muy emocionados de reconocer a estos restaurantes, previo a reunir a la comunidad gastronómica en Guadalajara para la ceremonia de premiación en diciembre”.

La lista extendida completa del 51 al 100. / 50 Best Latinoamérica

La cuenta regresiva hacia la ceremonia de premiación continúa, con la comunidad gastronómica lista para reunirse en Guadalajara en una noche dedicada a celebrar a las personas y establecimientos que están marcando el rumbo de la escena gastronómica de América Latina.