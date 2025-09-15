Carnes, mariscos y pastas: Brass, el restaurante de diseño imponente que ofrece una experiencia 360°

BRASS Dirección: Conquistadores 430, San Isidro. ♦ 994137 662 ♦ @brassgrillandbar

No es muy frecuente encontrarme con un lugar donde una sensación se hace presente ni bien se cruza la puerta: el factor wow. Hoy en día, cuando la tendencia en Lima —y en muchos lugares del mundo, francamente— es la de apostar por formatos cada vez más pequeños con toques de autor (algo que me encanta), nuestra ciudad vuelve a tener aperturas imponentes, diseñadas para sorprender al cliente y brindar una experiencia 360° en todos los aspectos. Ahí tenemos a Paco Yonque, por ejemplo, lanzamiento del grupo La Lucha en pleno corazón de Miraflores, con un local de tres pisos y una experiencia creada para entretener al comensal desde el ingreso, con un museo del yonque que brinda la primera impresión.

En Brass, el diseño llama la atención incluso desde afuera: estemos en auto o caminando, definitivamente queremos saber qué pasa ahí. La respuesta corta es que se trata de un restaurante donde la carta está basada en el fuego y las brasas. La larga, que el local se ha diseñado pensando en un lujo “acogedor”, donde el cliente se deje envolver por el espacio, sus ambientes y sus sabores, y que, al mismo tiempo, se sienta a gusto en la mesa para vivir la experiencia desde un lugar cómodo y cercano. Para Guillermo Roque Castro, chef a cargo de esta operación, el gran protagonista del menú es el fuego. Y es cierto, ya que la gran mayoría de platos en su propuesta lo utilizan: desde las pizzas (hay cuatro tipos) hasta los cortes de wagyu o angus que vemos en la lista. Si bien Brass no es exclusivamente un restaurante de parrillas o un ‘steakhouse’ (aunque puede serlo, según lo que se busque probar) hay platos afines a este concepto que no pueden faltar, como una buena carne, una gran ensalada césar —o cualquier acompañamiento fresco— y un buen tartar. Yo añadiría a eso las mollejas, una entrada casi obligatoria.

Mariscos y pescados también juegan un rol fundamental en esta mesa (las gambas al ajillo están espectaculares), y las pastas están creadas tanto para comerse solas, como para acompañar los cortes que se hayan elegido, es el caso de los mac & cheese (buenísimos con un asado de tira). Para mayor contundencia, tenemos los rigatoni strogonoff o los espagueti a la boloñesa de chistorra, que sin duda cumplen con el antojo.

El siguiente paso está en el lanzamiento de las Experiencias Brass, que incorporarán algunas preparaciones algo más ambiciosas. Mientras eso se va cocinando, hay mucho por probar en este espacio. //

