Bruto: el nuevo restaurante en Miraflores donde la cocina criolla se sirve con libertad y abundancia

Escucha la noticia
Bruto: el nuevo restaurante en Miraflores donde la cocina criolla se sirve con libertad y abundanciaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Dirección: Alcanfores 195, Miraflores.
♦ 993 403 597
Entiéndase como bruto a aquello que no ha pasado por ningún proceso, que está en su estado natural. El vocablo, por supuesto, también hace alusión a lo irracional, lo rudo, lo poco delicado. En la cocina —y en otros aspectos de la vida—, dicha connotación bien puede ser sinónimo de libertad, de ausencia de pretensiones, de pasión llevada a su máxima expresión. Todo eso es cierto en el caso de Arlette Eulert, que asume lo bruto como absolutamente delicioso. Y en esa faena la encontramos hoy.
LEE TAMBIÉN | Carnes, mariscos y pastas: Brass, el restaurante de diseño imponente que ofrece una experiencia 360°
Eulert venía cocinando este proyecto desde antes de pandemia, con la idea de ofrecer platos criollos en porciones generosas, al estilo de una picantería. Con esa idea en mente se materializó primero Brutal, un ‘dark kitchen’ que empezó a funcionar en 2021 en pleno confinamiento, con sopas y arroces abundantes (casi descomunales en su momento) que la acercaron a nuevos públicos. La propuesta funcionó bien durante un tiempo, mientras Arlette seguía al frente de Matria, su mesa bandera desde 2013 hasta la fecha. Pero Brutal era solo el primer paso. Algo bastante más grande (más bruto) estaba en camino.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Hace unos meses, empezó la marcha blanca de un local que poco a poco fue capturando la atención de los usuarios en redes sociales: un local de comida criolla, con buena presencia regional entre sus platos, mucha onda, vinos y destilados en su mayoría peruanos, coctelería de autor y un espacio que nos transporta en el tiempo hacia una Lima recién entrada en la modernidad. En Bruto se reúnen desde antojos caseros, como la papa rellena o la humita, hasta guisos poderosos como el cau cau, el seco, las patitas con maní o el adobo. Imposible que falten algunos bocados con sabor a taberna, como los pejerreyes arrebozados, las olivas o un extraordinario musciame: la idea es que cada uno diseñe su experiencia en función a lo que quiere probar.
Arlette irá introduciendo algunas novedades, como los platos combinados y más versiones de sánguches para el desayuno (ya tienen pan con chicharrón, con asado, con pejerrey y butifarra). Atienden corrido de lunes a sábado, desde el mediodía hasta la noche. Los domingos van de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si pueden, acudan temprano: habrá más tiempo para probarlo todo. //
NORA TE RECOMIENDA
Ni bien entren al local verán que las paredes están llenas de información. Y no es para menos: además de la carta fija, también hay un plato del día que va cambiando de lunes a viernes. Desde menestrón de carne a ají de gallina, pasando por un buen estofado de carrillera: cada día, hay una opción que se ofrece solo durante el almuerzo (hasta agotar stock).
Además de la pizarra, Arlette ha encontrado una forma no solo práctica, sino muy ‘cool’, de indicar cuáles son los vinos disponibles en el día. Los coloca escritos en cintas que pega y saca de la pared, según van entrando o saliendo de la carta. Por cierto, hace lo mismo con los postres (eso, mientras llega la vitrina donde estarán los dulces). Su idea es que siempre haya al menos tres alternativas para que el comensal escoja.
El local de Bruto combina distintas influencias en su estilo. En la zona de la terraza se instalará pronto el toldo.
TE PUEDE INTERESAR
- La relación entre la nutrición y tus huesos: ¿por qué es más importante de lo que crees?
- Hermanos Yaipén: cómo hicieron de la cumbia del desamor un himno para millones de peruanos y la historia de la colaboración con ‘El Puma’ Rodríguez en Miami
- El estadounidense de ascendencia india que vino al Perú para abrir una mina de oro y acabó creando una web que trae al país lo que aquí no se consigue
- Corría entre alpacas y ovejas, hoy es récord sudamericano: Verónica Huacasi, la atleta que se inspira en Kimberly García y entrena en la altura para llegar a los Juegos Olímpicos
Contenido Sugerido
Contenido GEC