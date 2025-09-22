Bruto: el nuevo restaurante en Miraflores donde la cocina criolla se sirve con libertad y abundancia

BRUTO Dirección: Alcanfores 195, Miraflores. ♦ 993 403 597 ♦ @bruto_arletteeulert

Entiéndase como bruto a aquello que no ha pasado por ningún proceso, que está en su estado natural. El vocablo, por supuesto, también hace alusión a lo irracional, lo rudo, lo poco delicado. En la cocina —y en otros aspectos de la vida—, dicha connotación bien puede ser sinónimo de libertad, de ausencia de pretensiones, de pasión llevada a su máxima expresión. Todo eso es cierto en el caso de Arlette Eulert, que asume lo bruto como absolutamente delicioso. Y en esa faena la encontramos hoy.

Eulert venía cocinando este proyecto desde antes de pandemia, con la idea de ofrecer platos criollos en porciones generosas, al estilo de una picantería. Con esa idea en mente se materializó primero Brutal, un ‘dark kitchen’ que empezó a funcionar en 2021 en pleno confinamiento, con sopas y arroces abundantes (casi descomunales en su momento) que la acercaron a nuevos públicos. La propuesta funcionó bien durante un tiempo, mientras Arlette seguía al frente de Matria, su mesa bandera desde 2013 hasta la fecha. Pero Brutal era solo el primer paso. Algo bastante más grande (más bruto) estaba en camino.

Papa rellena al estilo de Bruto, con generoso relleno de guiso de res. Viene con infaltables salsa criolla y huancaína. (Foto: Heroína Estudio) / Heroína Estudio

Flan de dulce de leche, el postre más pedido de la casa. La oferta dulce va rotando. (Foto: Heroína Estudio) / Heroína Estudio

Hace unos meses, empezó la marcha blanca de un local que poco a poco fue capturando la atención de los usuarios en redes sociales: un local de comida criolla, con buena presencia regional entre sus platos, mucha onda, vinos y destilados en su mayoría peruanos, coctelería de autor y un espacio que nos transporta en el tiempo hacia una Lima recién entrada en la modernidad. En Bruto se reúnen desde antojos caseros, como la papa rellena o la humita, hasta guisos poderosos como el cau cau, el seco, las patitas con maní o el adobo. Imposible que falten algunos bocados con sabor a taberna, como los pejerreyes arrebozados, las olivas o un extraordinario musciame: la idea es que cada uno diseñe su experiencia en función a lo que quiere probar.

Arlette irá introduciendo algunas novedades, como los platos combinados y más versiones de sánguches para el desayuno (ya tienen pan con chicharrón, con asado, con pejerrey y butifarra). Atienden corrido de lunes a sábado, desde el mediodía hasta la noche. Los domingos van de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si pueden, acudan temprano: habrá más tiempo para probarlo todo. //

Arlette Eulert, uno de los talentos femeninos más importantes de la gastronomía, también comanda Matria. (Foto: Heroína Estudio) / Heroína Estudio

