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Resumen

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Danitza Alpaca y Mark Duncan, de Manifesto 13, durante su visita a Lima para compartir cocina con Bruto, el restaurante de Arlette Eulert.
Danitza Alpaca y Mark Duncan, de Manifesto 13, durante su visita a Lima para compartir cocina con Bruto, el restaurante de Arlette Eulert.
/ Manifesto 13
Por Diana Gonzales Obando

Las cenas colaborativas o eventos “a cuatro manos” entre chefs están refrescando la agenda gastronómica en los años recientes y el restaurante de corazón peruano y arequipeño afincado en Madrid, Manifesto 13, vio en este intercambio la oportunidad de mostrar toda su propuesta a los comensales de su país de origen. Además, es una grata excusa para reencontrarse con los seres queridos alrededor de la comida.

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