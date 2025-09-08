Snacks con toques de autor y coctelería de vanguardia: así es Cordial, el espacio barranquino para vivir cosas bonitas en torno al vino

Escucha la noticia
Snacks con toques de autor y coctelería de vanguardia: así es Cordial, el espacio barranquino para vivir cosas bonitas en torno al vinoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Dirección: Av. Almte. Grau 810, Barranco.
♦ 957 801 199
A muchos —me incluyo— nos cuesta recordar la pandemia desde un lugar positivo, amable. Con el tiempo, sin embargo, uno aprende a ver las cosas desde otra perspectiva. Hay varias historias que deben contarse partiendo de aquel período: un momento que, para bien o para mal, cambió el curso de las cosas tal y como las teníamos pensandas. Trasladarnos a esa época en la que el distanciamiento social determinó nuevas conductas y costumbres -especialmente en el rubro culinario- y la necesidad de tener interacción con otros seres humanos se volvió más fundamental que nunca, es clave para entender cómo nacieron ciertos conceptos que hoy triunfan en el mercado local. Entre ellos, está Cordial Barranco.
LEE TAMBIÉN | Nigiris, cebiches y creatividad: Kimo, el restaurante a 17 pisos de altura, sorprende con su nuevo menú de degustación
Fue precisamente hacia el 2021 que una pareja con sensibilidad artística, buen gusto y una pasión natural por la buena comida y la buena bebida (Vanessa Touzard y Andrés Marroquín) convirtió el confinamiento en una motivación para generar experiencias alrededor de la mesa. Invitaban a amigos a su terraza (separados como correspondía), cocinaban para todos, probaban vinos, y así mantenían el espíritu alimentado para seguir adelante. Con el regreso a la normalidad también llegó la oportunidad: les ofrecieron ocupar dos espacios de un co-working ubicado en una hermosa casona de Barranco, y poco a poco fueron haciéndose un nombre en la ruta gastronómica del popular distrito limeño.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Cordial no es una cafetería ni es un restaurante, pero tiene algo de eso: es un lugar para vivir cosas bonitas en torno al vino y los bocados que pueden acompañarlo. La carta es corta, pero única en su tipo. Embutidos y quesos locales; tostones donde el producto brilla; tortillas, tapas y snacks. Aquí, el producto manda y la creatividad es el gran hilo conductor. Imposible visitarlos sin parar por su cava de vinos (con más de un centenar de opciones) donde se pueden elegir botellas para consumir en el local, o comprarlas para llevar. De momento siguen abriendo desde las 4 p.m. (cierran los domingos), pero a partir de la quincena de este mes implementarán nueva carta de día y nuevo horario, con el servicio operativo desde el mediodía. Si alguien me pregunta cuál es un buen plan para este -y otro- fin de semana, les diría que vengan aquí. Me gusta mucho lo que sucede en Cordial. //
NORA TE RECOMIENDA
La visita a Cordial se puede diseñar a medida. ¿Buscamos algo tranquilo, pero con onda? ¿Una mesita para dos? ¿Un plan para un grupo grande de amigos? Bueno, entre los dos ambientes del local, sin duda muchos ya conocen el bar y terraza subterránea que se ha convertido en un símbolo de este espacio. No solo es un súper plan, sino que también suelen tener ‘pop-ups’ e invitados recurrentes durante el fin de semana. Pueden revisar qué se viene en sus redes sociales.
Vanessa Trouzard está organizando la Feria Vinos Libres el próximo 15 de noviembre, de 11 a.m. a 9 p.m., en Casa República. Reunirá más de 70 etiquetas de Sudamérica y Europa, con productores invitados, música, cocina, charlas y más. Una celebración de los vinos libres y los vinos vivos de baja intervención. Las entradas podrán comprarse pronto a través de Joinnus.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Un poquito más de sal? Aquí, todo lo que no te contaron sobre este mineral
- De Ollantaytambo a Londres: la poderosa historia de las mujeres que convirtieron su cabello en pelucas y en símbolo de independencia económica
- Adiós al bisturí: el innovador tratamiento no invasivo que cura tumores cerebrales con precisión y devuelve la esperanza a los pacientes
- La Casa de las Bromas: clientes inesperados como Paolo Guerrero o Laura Bozzo y cuatro décadas de máscaras, disfraces y trucos que convirtieron la risa en una tradición
Contenido Sugerido
Contenido GEC