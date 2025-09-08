Snacks con toques de autor y coctelería de vanguardia: así es Cordial, el espacio barranquino para vivir cosas bonitas en torno al vino

CORDIAL Dirección: Av. Almte. Grau 810, Barranco. ♦ 957 801 199 ♦ @cordial_barranco

A muchos —me incluyo— nos cuesta recordar la pandemia desde un lugar positivo, amable. Con el tiempo, sin embargo, uno aprende a ver las cosas desde otra perspectiva. Hay varias historias que deben contarse partiendo de aquel período: un momento que, para bien o para mal, cambió el curso de las cosas tal y como las teníamos pensandas. Trasladarnos a esa época en la que el distanciamiento social determinó nuevas conductas y costumbres -especialmente en el rubro culinario- y la necesidad de tener interacción con otros seres humanos se volvió más fundamental que nunca, es clave para entender cómo nacieron ciertos conceptos que hoy triunfan en el mercado local. Entre ellos, está Cordial Barranco.

Fue precisamente hacia el 2021 que una pareja con sensibilidad artística, buen gusto y una pasión natural por la buena comida y la buena bebida (Vanessa Touzard y Andrés Marroquín) convirtió el confinamiento en una motivación para generar experiencias alrededor de la mesa. Invitaban a amigos a su terraza (separados como correspondía), cocinaban para todos, probaban vinos, y así mantenían el espíritu alimentado para seguir adelante. Con el regreso a la normalidad también llegó la oportunidad: les ofrecieron ocupar dos espacios de un co-working ubicado en una hermosa casona de Barranco, y poco a poco fueron haciéndose un nombre en la ruta gastronómica del popular distrito limeño.

Dúo de tapas: al fondo, crema de queso y mostaza dijon, con embutido sobre pan tostado; al frent, crema de queso, tomate, pesto y tomate Cherry. (Foto: Heroína Estudio) / Heroina Estudio

Carpaccio de charela, con mashua encurtida, vinagreta de sake y dashi. (Foto: Heroína Estudio) / Heroina Estudio

Cordial no es una cafetería ni es un restaurante, pero tiene algo de eso: es un lugar para vivir cosas bonitas en torno al vino y los bocados que pueden acompañarlo. La carta es corta, pero única en su tipo. Embutidos y quesos locales; tostones donde el producto brilla; tortillas, tapas y snacks. Aquí, el producto manda y la creatividad es el gran hilo conductor. Imposible visitarlos sin parar por su cava de vinos (con más de un centenar de opciones) donde se pueden elegir botellas para consumir en el local, o comprarlas para llevar. De momento siguen abriendo desde las 4 p.m. (cierran los domingos), pero a partir de la quincena de este mes implementarán nueva carta de día y nuevo horario, con el servicio operativo desde el mediodía. Si alguien me pregunta cuál es un buen plan para este -y otro- fin de semana, les diría que vengan aquí. Me gusta mucho lo que sucede en Cordial. //

Vanessa Touzard y Andrés Marroquín, pareja y dueños de Cordial Barranco. Ella es comunicadora social; él, artista y editor. (Foto: Heroína Estudio) / Heroina Estudio

