Pierina Denegri Davies
Pierina Denegri Davies

Helados, cafés y mucho más: la cafetería temática de San Roque que ofrece una nueva forma de disfrutar del king kong
Helados, cafés y mucho más: la cafetería temática de San Roque que ofrece una nueva forma de disfrutar del king kong

Helados, cafés y mucho más: la cafetería temática de San Roque que ofrece una nueva forma de disfrutar del king kong

Uno de los mayores tesoros de Lambayeque es el king kong, una especie de alfajor gigante relleno de manjar, dulce de piña y de maní. Si se trata de este postre, la empresa San Roque es un ícono que lo ofrece desde hace más de 100 años. Pero... ¿sabías que actualmente existe una cafetería temática donde puedes disfrutar diversas versiones de king kong y otros antojos norteños? Con miras a renovarse y mantener interesado a su público, la marca inauguró una propuesta donde ofrecen sus mejores productos.

