Chaufa con pollo a la brasa, sabores orientales y cócteles de autor: así es Kou-Xin, el chifa bar de los creadores de Primos

KOU-XIN Dirección: Av. Armendáriz 524, Miraflores. ♦ 956 517 446 ♦ @kouxinchifabar

Nada más familiar que compartir una mesa abundante, colorida y sabrosa, servida con una de las comidas más populares entre los paladares peruanos: el chifa. Lima tiene la suerte de contar con todos los formatos que derivan de este delicioso mestizaje culinario: desde las cocinas más tradicionales y puristas, hasta conceptos de alta cocina en ambientes ultrachic, pasando por espacios donde se combina lo mejor de todos los mundos. Un poquito de lo clásico, un toque innovador, una cuota de juego creativo, y muchas ganas de ofrecer una experiencia única, diferente. Ahí es donde encontramos a Kou-Xin.

LEE TAMBIÉN | Los secretos detrás de La Bonbonniere: por qué es el rincón más peruano del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Empecemos por lo primero: el nombre. Kou-Xin es un juego de palabras inspirado en el vocablo inglés ‘cousin’ (cou-sin, si se quiere leer de esa forma) que significa ‘primo’, en castellano. No es una elección aleatoria, claro. Este nuevo chifa bar es obra del mismo grupo familiar detrás de la cadena de pollos a la brasa Primos (de hecho, ambos locales están situados uno al costado del otro en la miraflorina avenida Armendáriz, por si nos provocan ambos antojos) y lleva dos veranos operando en el Boulevard de Asia. La idea nació por la oportunidad de desarrollar un concepto propio de chifa para este espacio comercial. Un menú que no renuncia a la tradición, pero trae un ‘twist’ original. El éxito en Asia fue rotundo —por supuesto, regresarán apenas empiece la temporada— y la llegada a Lima se hizo inminente.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El salón principal de Kou-Xin es el corazón del espacio. (Foto: Heroína Estudio) / heroina estudio

Fresquísimo granizado de lychee, un cierre ideal para una comida generosa. (Foto: Heroína Estudio) / heroina estudio

Hace unas semanas, abrió sus puertas la nueva sede de Kou-Xin, con un diseño urbano y cercano. Dos pisos en un amplio local, con varios ambientes y un bar inspirado en los sabores orientales, con algunas propuestas de autor y una lista variada de cócteles clásicos, además de vinos (por botella y copa) y otros licores. Marilú Madueño, chef de Huaca Pucllana Restaurant, encabeza la propuesta gastronómica, mientras que Andrea Massaro —su mano derecha en el lado dulce— se ha encargado de la lista de postres. Para los fans de Primos (que no son pocos), les va un dato: tienen un chaufa en la carta coronado con trozos de pollo a la brasa que, estoy segura, será un pedido obligatorio en varias mesas. Mejor plan para un buen fin de semana no hay. //

Todo queda en familia para Lucho Madueño, Marilú Madueño y Andrea Massaro, parte del equipo detrás de Kou-Xin. (Foto: Heroína Estudio) / heroina estudio

LOS FAVORITOS DE NORA