Chaufa con pollo a la brasa, sabores orientales y cócteles de autor: así es Kou-Xin, el chifa bar de los creadores de Primos

Dirección: Av. Armendáriz 524, Miraflores.
♦ 956 517 446
Nada más familiar que compartir una mesa abundante, colorida y sabrosa, servida con una de las comidas más populares entre los paladares peruanos: el chifa. Lima tiene la suerte de contar con todos los formatos que derivan de este delicioso mestizaje culinario: desde las cocinas más tradicionales y puristas, hasta conceptos de alta cocina en ambientes ultrachic, pasando por espacios donde se combina lo mejor de todos los mundos. Un poquito de lo clásico, un toque innovador, una cuota de juego creativo, y muchas ganas de ofrecer una experiencia única, diferente. Ahí es donde encontramos a Kou-Xin.
Empecemos por lo primero: el nombre. Kou-Xin es un juego de palabras inspirado en el vocablo inglés ‘cousin’ (cou-sin, si se quiere leer de esa forma) que significa ‘primo’, en castellano. No es una elección aleatoria, claro. Este nuevo chifa bar es obra del mismo grupo familiar detrás de la cadena de pollos a la brasa Primos (de hecho, ambos locales están situados uno al costado del otro en la miraflorina avenida Armendáriz, por si nos provocan ambos antojos) y lleva dos veranos operando en el Boulevard de Asia. La idea nació por la oportunidad de desarrollar un concepto propio de chifa para este espacio comercial. Un menú que no renuncia a la tradición, pero trae un ‘twist’ original. El éxito en Asia fue rotundo —por supuesto, regresarán apenas empiece la temporada— y la llegada a Lima se hizo inminente.
Hace unas semanas, abrió sus puertas la nueva sede de Kou-Xin, con un diseño urbano y cercano. Dos pisos en un amplio local, con varios ambientes y un bar inspirado en los sabores orientales, con algunas propuestas de autor y una lista variada de cócteles clásicos, además de vinos (por botella y copa) y otros licores. Marilú Madueño, chef de Huaca Pucllana Restaurant, encabeza la propuesta gastronómica, mientras que Andrea Massaro —su mano derecha en el lado dulce— se ha encargado de la lista de postres. Para los fans de Primos (que no son pocos), les va un dato: tienen un chaufa en la carta coronado con trozos de pollo a la brasa que, estoy segura, será un pedido obligatorio en varias mesas. Mejor plan para un buen fin de semana no hay. //
Ya sea para un almuerzo rápido durante la semana (cerca hay varias oficinas), una noche de cócteles y bocaditos chinos (los mejores piqueos) o una larga comida de fin de semana en familia, los ambientes de Kou-Xin han sido pensados para satisfacer lo que sea que el cliente busque. En el segundo piso del local, además, hay dos salones privados que se pueden reservar para celebrar alguna ocasión especial o incluso una reunión de negocios.
Una de las cosas que más me gusta de Kou-Xin es que elaboran en casa todas sus salsas (sí, incluido el indispensable tamarindo), masas, rellenos y más sabores del menú. Con eso, los sabores se llevan a su máxima expresión.
Como buen chifa, también hay banquetes especiales y combos en su carta. De momento, tienen un banquete para cuatro personas, con wantanes, pollo chijaukay, tipakay, chaufa de pollo, tallarín semicrocante y dos postres a elección (S/199). Además, hay un combo personal que incluye wantanes de pollo, con dos opciones de pollo y otros dos acompañamientos para elegir (S/45).
