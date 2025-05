Hace poco, me hicieron notar un dato que me dejó preocupada; un descuido inintencional de mi parte que pretendo remediar en esta misma nota. No escribo sobre La Plazita desde 2019, a pesar de ser una mesa que visito con frecuencia. Dios sabe que no han sido pocas las veces que caminé hasta su vitrina tan solo para pedir una porción de hummus ‘to go’ (que muy probablemente me comí en el camino) y he celebrado allí algún que otro momento especial. Quizá les pase con esas mesas que sienten cercanas y que forman parte —de alguna manera u otra— de su cotidianeidad: sabemos que están ahí, y eso nos otorga la tranquilidad suficiente. Para mí no hay mejor termómetro cuando se trata de calificar a un restaurante.

Me alegró mucho saber que La Plazita inauguró su segundo local hace algunas semanas —algo lejos de la miraflorina calle San Fernando que es su hogar desde hace 12 años— para expandirse hacia una zona de la ciudad donde cada vez ocurren más cosas. Con la apertura del centro comercial Parque La Molina llegaron también las oportunidades culinarias. En el sótano 1 del moderno ‘mall’ nos encontramos con dos de los locales que llevan la firma de Coque Ossio y su socio, Rafael Ocampo: Epicerie Dasso y La Plazita, que conserva su esencia urbana con fotos en blanco y negro de las plazas de Lima, combinada con un toque casual de inspiración más bien europea, lo cual responde al corazón mediterráneo que define su carta. Un menú versátil donde hay espacio para distintas referencias: desde lo tailandés a lo peruano marino, pasando por lo francés, lo italiano, lo griego y lo español.

La variedad de referencias no siempre es fácil de manejar, hay que saber cómo hilar todo para que el concepto funcione, se amarren lo sabores. En La Plazita saben cómo hacerlo desde hace más de una década, y este nuevo local es una extensión de ese ‘know-how’. De momento, la carta se mantiene similar a la de Miraflores, pero con el tiempo puede que se implementen novedades tan solo pensadas para La Molina.

Quienes aprovechan sus sábados o domingos para pasear por la ciudad, conocer sitios nuevos y hacer alguna que otra compra —al fin y al cabo, estamos en medio de un centro comercial— sin renunciar a un buen plato de comida, tomen nota: este es un plan ideal. Parque La Molina tiene varias tiendas interesantes, y La Plazita definitivamente es una apuesta potente dentro de la oferta gastronómica del centro comercial. El paseo tiene garantía de ser delicioso.//

Tartar de salmón con palta y tostadas. (Foto: Heroína Estudio) 1 / 7 Pizza con peras encurtidas, queso manchego y un toque de miel de romero. (Foto: Heroína Estudio) 2 / 7 Risotto de lomo a la huancaína. (Foto: Heroína Estudio) 3 / 7 Volcán de chocolate. (Foto: Heroína Estudio) 4 / 7 Lemon pie. (Foto: Heroína Estudio) 5 / 7 Coque Ossio, chef fundador de La Plazita, junto a Alfonso Rojas, jefe de cocina del restaurante. (Foto: Heroína Estudio) 6 / 7 El local de La Molina abrió a finales de abril y atiende de lunes a domingo, de 12:30 del mediodía hasta las 11 p.m., en horario corrido. (Foto: Heroína Estudio) 7 / 7

