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Resumen

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La P'tite France soprende a sus visitante con un concepto poco antes visto en Lima, su alianza con una marca de ropa ofreciendo un concepto de lifestyle. (Foto: Paloma del Solar/GEC)
La P'tite France soprende a sus visitante con un concepto poco antes visto en Lima, su alianza con una marca de ropa ofreciendo un concepto de lifestyle. (Foto: Paloma del Solar/GEC)
Por Alejandra Garboza

Tras un periodo de reestructuración y un cierre temporal de seis meses en su local de San Isidro, La P’tite France reabre sus puertas. Pero no lo hace sola: regresa con un concepto de lifestyle que une la técnica francesa y el insumo peruano con el diseño de vanguardia de Balkanica, la marca que se hizo presente en la película “El diablo viste a la moda 2″.

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