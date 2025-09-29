Los secretos detrás de La Bonbonniere: por qué es el rincón más peruano del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Escucha la noticia
Dirección: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (sala de embarque internacional).
Era mayo de 2015. La primera vez que pude entrevistar a Marisa Guiulfo en su casa —su espacio más íntimo, un reflejo de todo lo que ella era— ocurrió algo que no me suele representar: llegué temprano. Mientras esperaba en una de las salas, me dediqué a observar. Detalles, colores, texturas, libros, fotos. Todo. Era como entrar a un mundo exquisito, único, que al mismo tiempo se sentía cálido y cercano. Así también era Marisa. Pasamos toda la tarde recorriendo ambientes (antes almorzamos, por supuesto; ese día tocaba arroz con pollo), desde su patio y biblioteca a su habitación, y así hasta llegar al que era el corazón de todo su hogar: la cocina. Decenas —aunque quizá deba decir cientos— de gallinas en todas las formas posibles. Coleccionarlas era su máxima afición, y las traía de todos los países que visitaba. Lo hacía porque le recordaban a su madre. Visitar La Bonbonniere, en cualquiera de sus tres locales (San Isidro, Larcomar o el nuevo aeropuerto Jorge Chávez), es como tener un vistazo de ese mundo que ella construyó, y que se mantiene vivo en las manos de su hijo, el chef Coque Ossio. Allí encontramos sus sabores, sus platos bandera y, por supuesto, sus adoradas gallinas.
La historia de La Bonbonniere no empezó con Marisa Guiulfo, es cierto. Pero fueron ella y Coque quienes la potenciaron, la llevaron a otras dimensiones y apostaron por crear un modelo de negocio que no renuncie a su esencia con la expansión de sus sedes. La sede original —en la sanisidrina calle Burgos— abrió sus puertas en 1953, fundada por una pareja de franceses. Guiulfo la adquirió en la década del noventa, tras triunfar como banquetera dentro y fuera de nuestras fronteras. Al proyecto familiar se sumó su hijo mejor, Coque Ossio, y el resto ya es historia.
Luego de la experiencia de 14 años en el antiguo aeropuerto, la presencia de La Bonbonniere en la terminal internacional del nuevo Jorge Chávez llegaba con muchos aprendizajes, sí, pero también con varios retos en el camino. Esta vez, el local es mucho mas amplio, lo cual permite tener una cocina de donde sale un menú más variado, pensado para el viajero. Como novedad, tienen también el área de ‘Grab and Go’, donde se encuentran disponibles distintos tipos de sándwiches, pastelería dulce y salada, ensaladas, jugos y café, listos para llevar. Todos estos productos son preparados frescos, todos los días y en cada turno, desde la propia cocina del restaurante.
La carta aquí incluye casi todos los platos de los otros locales de La Bonbonniere, además de algunas novedades en las categorías más solicitadas en el aeropuerto, como son desayunos y sándwiches. Eso sí, sin importar la hora o el día, los platos más pedidos siempre son los sabores bandera: cebiche y lomo saltado. El viaje culinario realmente tiene de todo. //
NORA TE RECOMIENDA
Hay algunos sabores de los cuales no podemos (ni debemos) privarnos al visitar La Bonbonniere, cualquiera sea su sede. Los primeros de mi lista son los buñuelos de Marisa, de queso cajamarquino y cubiertos con azúcar impalpable, acompañados por jalea de rocoto. El avión puede esperar.
Otro ‘must’ en este espacio son los postres, especialmente los que vienen en versión chiquita: los manás, trufas o canelitas, además de los macarons, por ejemplo. Si no se disfrutan en mesa, son perfectos para llevar y comer en el camino.
La Bonbonniere también ofrece ciertos descuentos en consumo para algunos usuarios de tarjetas de crédito, así que los invito a revisar sus condiciones antes de visitar el aeropuerto. Recuerden que allí los precios de la carta están en dólares.
