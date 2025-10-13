Tierra del fuego: el restaurante en Miraflores que trajo el alma de la parrilla argentina a Lima

TIERRA DEL FUEGO Dirección: Av. Comandante Espinar 866, Miraflores. ♦ @tierradelfuego.pe

En este espacio decorado con madera y troncos, con una terraza amplia que da la ilusión de una casa de campo en medio de una caótica ciudad, el fuego, el humo y la leña son los principios que dan paso a una carta variada con mucho sabor carnívoro y parrillas propias del espíritu argentino que se siente en Tierra del Fuego (@tierradelfuego.pe)

El chef y administrador del local, Omar Troncos, nos guía en el recorrido. Entre sus platos más icónicos están los tequeños rellenos de bondiola al cilindro y queso mozzarella, una contundente entrada para compartir, acompañados por una crema de palta y ají de la casa. Otra de sus bondades son las empanadas argentinas, como la que llaman empanadas de la abuela Nela, un homenaje a la abuelita que las preparaba rellenas de lomo fino y les legó la receta de este piqueo tradicional.

Los sabores peruanos se hacen presentes en este arroz norteño con salchicha huachana. Se sirve con panceta. Tierra del Fuego se encuentra en Av. Comandante Espinar 866, Miraflores. (Foto: Richard Hirano) / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Uno de los platos fuertes viene de sus fogones. Este es la colita de cuadril a la parrilla, acompañada por papitas al perejil y una ensalada criolla. Desde los sabores más criollos, a lo peruano, Tierra del Fuego prepara un arroz norteño con frejol, col, salchicha huachana y un sabroso aderezo de la casa. Este platillo viene con un generoso trozo de panceta al cilindro y sarza criolla.

La canilla de cordero al vino también le hace honor a la cocina del sur. Se sirve con un fetuccini a la crema, plato representativo de la zona. Por supuesto, la carta no deja de lado los platos peruanos: lomo saltado, anticuchos y lo que vaya a las brasas y en cilindro. Y como buen destino argentino, tiene los infaltables cortes: lomo fino a la parrilla, colita de cuadril, picaña o entraña, y varias opciones de chorizos.

Tequeños de bondiola al cilindro con queso mozzarella son icónicos en Tierra del Fuego. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

El chancho también es protagónico, con una panceta y bondiola al cilindro que se acompañan con fetuccini a la crema. Para los fanáticos del carpaccio, en Tierra del Fuego hay opciones como el de lomo fino y el de pulpo.

Si se trata de maridar de la mejor manera esta propuesta, la carta de vinos ofrece alternativas de vinos argentinos, peruanos y españoles. Su coctelería se abre paso con las propuestas de la casa, como el aguaymara, un emblemático cóctel preparado con pisco, crema de coco, aguaymanto y maracuyá. Superrefrescante. También vale la pena probar el tinto de fuego, un cóctel a base de pisco, naranja y vino tinto; o el tango carmesí, con tequila, fresas y vino tinto.

El tango carmesí, un cóctel de autor, se prepara con tequila, miel de agave, fresas y tinto. El borde se decora con sal ahumada. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Si buscas algo más tradicional, los clásicos y el pisco sour son parte de la carta. El cierre ideal de la visita, con toda la experiencia de Tierra del Fuego, es un postre como el cake de limón, una versión del pie de limón al estilo de la casa.

Sea de día o de noche, en este lugar el fuego tiene la razón. //