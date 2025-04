Camila Unzueta

La primera vez que salimos en Somos fue en febrero de 2022. Eran los primeros meses de apertura. Nos moríamos de roche, era la primera vez que posábamos en la barra de café frente a una cámara megaprofesional. Vinieron Ricardo León y Elías Alfageme a entrevistarnos y tomarnos fotos. Cuando salió la nota, la titularon “Cafés para el verano” y nuestra foto ocupaba dos páginas. Varios amigos nos escribieron, ¡todos nos habían visto en Somos! Y también los clientes, cuando se sentaban nos mencionaban que habían venido porque leyeron el artículo. Ahí entendimos el impacto de esta gran revista, que tiene credibilidad en el público al que llega y crea una comunidad entre quienes hemos tenido el honor de ser parte. Sigo guardándome dos ejemplares de cada Somos en el que salimos: uno para mí y otro para mis papás.

» CARTA BLANCA

Estefanía Bellina

El fin de semana que salimos en Somos, ¡los clientes se salían por el techo! Nunca lo imaginamos. Llegaron todo el fin de semana, muchos con revista en mano, curiosos por probar y conocernos. Fue lindo porque pudimos conocer y conversar con muchos clientes que son parte de nuestra casa hasta hoy. Fue algo hermoso. Pero, muy aparte de eso, ese fin de semana fue superespecial para todo el equipo. Un sentimiento de orgullo que sentimos todos, tanto los chicos de tienda como de taller. Y es algo que hasta hoy ninguno de nosotros se olvida. Nuestras familias nos mandaban fotos de la revista y nos felicitaban. Amigos, familia, suegros... todos compartieron con nosotros el mismo sentimiento de orgullo y felicidad. Que te elijan para salir en Somos te confirma que algo estás haciendo bien. Sin ser perfectos, y con mucha humildad, se sintió bastante bien. ¡Siempre agradecidos!

(Foto: Instagram Carta Blanca BH)

» LA NONI

Valeria La Rosa

Me emocioné desde el momento que me contactaron. Me volví a emocionar cuando el sábado que se publicó la nota empezaron a entrar llamadas y pedidos desde temprano, ¡yo no entendía qué estaba pasando! Han transcurrido diez años de esa publicación. Siempre estaré agradecida y orgullosa.

» CATALINA 555

Heine Herold

En 2015, salí por primera vez con mi primer restaurante, Catalina 555 (hoy estoy al frente de Melange). En ese momento, teníamos menos de un año de apertura, y aparecimos en la revista con una foto increíble de un arroz con pato deshuesado al horno. Ese sábado y domingo, todos los clientes tenían la revista en sus manos y querían el mismo arroz de la foto. Se vendieron muchas porciones, fue muchísima gente. Durante una o dos semanas, perdí la cuenta de cuántas revistas vi en las mesas.

(Foto: Heroína Estudio) / MARICE CASTAÑEDA

» DOOMO SALTADO

Edinho Hayashida

Con mucho orgullo y emoción, recordamos aquel 20 de julio de 2019, cuando estábamos a la expectativa de salir en una de las revistas más importantes y leídas del Perú. Y fue increíble. Desde el primer párrafo nos llamaron la “Disneylandia de los lomos saltados”, y todavía muchos de nuestros clientes recuerdan ese apodo con cariño. Tengo muy presente que ese sábado fuimos a comprar todos los ejemplares de El Comercio que pudimos encontrar cerca de Lince, pues el impacto de esa publicación complementaba el buen boca a boca que siempre hemos buscado generar en torno a lo que hacemos. Fue impresionante cómo vernos en Somos motivó a tantas personas a visitarnos. Muchos de nuestros clientes habituales llegaron por esa publicación, y hasta el día de hoy lo siguen siendo. ¡Gracias a Somos y a El Comercio por hacer de esa publicación un capítulo tan importante en nuestra historia!

» COSME

James Berckemeyer

La primera vez que salí en Somos fue en la carátula, con un grupo de cocineros para una cena que íbamos a hacer en ese entonces. Todos estos años el apoyo de Somos a la gastronomía siempre ha sido constante. ¡Gracias por eso!

22/04/24 El chef James Berckemeyer presenta la renovación de Alado Restaurante. También dirige Cosme. © Victor Idrogo / Icónica / © Victor Idrogo / Icónica

» BARRACONES

Franco Ferreyra

¡Ese sábado reventamos! Gracias a la publicación en la revista, despegamos y por eso estamos tan agradecidos con Somos: por apoyar tanto a los que recién empezamos. Nunca olvidaremos ese día: había una cola que nadie imaginaba, y desde ese momento no paramos. Tenemos el artículo enmarcado en el local.

» TABERNA QUEIROLO

Paco Queirolo

Cuando no éramos muy digitales, un sábado de aquellos abro una Somos y, pasando las páginas, veo una foto del mostrador de la Taberna Queirolo. De pronto, me entró una mezcla de orgullo y alegría al verla inmortalizada en Somos. Fue un momento inolvidable.

(Foto: Lucero Del Castillo)

» XOMA

Ralf Zúñiga

Recuerdo que un viernes, después de aparecer en Somos, fue de locos, no solo porque el restaurante estaba repleto, sino porque las expectativas eran altas. Esto ocurrió después de una dolida situación pandémica, donde nos la pasamos rehaciendo detalles para engranar cada área del restaurante. Ese fin de semana, pude entender la importancia de la exposición.

» LOS PARIENTES

Gonzalo Arbulú

Hubo un antes y un después de Somos. Mucha gente llegó al restaurante por la publicación y ahora son clientes recurrentes. Me hicieron trabajar duro y parejo esas semanas. Fue un gran empujón y estoy agradecido por eso, ¡y más!

» CHAXRAS

Eduardo Navarro

Hace más de diez años, pusieron nuestro plato de chancho al palo y arroz meloso en la portada de Somos. El impacto fue increíble. Todos vieron esa portada, nos felicitaron y nos visitó muchísima gente a raíz de esa carátula. Siempre lo recordaremos.

» ALMACÉN

Renzo Miñán

Definitivamente salir en Somos nos aportó muchísimo en todo sentido, llegaron nuevos clientes y fortalecimos los que ya teníamos. Los artículos aportan una confianza hacia los comensales que es muy importante. El público llegaba con sus revistas en mano y decían: “Quiero lo que dice acá o el mismo plato de esta foto”. Es un soporte importante tanto para los emprendimientos como para los restaurantes establecidos, porque siempre se refresca el contenido.

» URBAN KITCHEN

Ignacio Barrios

Fue alucinante cuando salimos. Primero, porque para la nota armaron una sesión de cocina compartida con distintos personajes famosos, para poner a prueba cómo funcionaba Urban Kitchen (donde todos cocinan). Era gente que no se conocía entre sí, pero con unas personalidades alucinantes. El impacto de la nota fue buenísimo, nos generó bastante exposición y muchas personas nos escribían y llamaban para averiguar más acerca de un servicio que, para ese momento, era totalmente nuevo en Lima. No solo fue una linda nota, sino que hasta ahora nos acordamos de esa sesión.