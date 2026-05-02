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Un espacio inglés en Miraflores, así es The Tea Room, la nueva creación de Kris Collins.
Un espacio inglés en Miraflores, así es The Tea Room, la nueva creación de Kris Collins.
/ Cesar Campos
Por Alejandra Garboza

The tea room, el nuevo espacio de The Gay Baker abrió sus puertas dentro del Británico de Miraflores y busca convertirse en mucho más que una cafetería, quiere ser un rincón del Reino Unido en Perú, es así que entre recetas tradicionales, pasties, tortas de chocolate y tazas de té, el nuevo proyecto de Kristopher Collins apuesta por acercar la cultura británica a Lima desde la comida y por supuesto, el té.

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