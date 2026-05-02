The tea room, el nuevo espacio de The Gay Baker abrió sus puertas dentro del Británico de Miraflores y busca convertirse en mucho más que una cafetería, quiere ser un rincón del Reino Unido en Perú, es así que entre recetas tradicionales, pasties, tortas de chocolate y tazas de té, el nuevo proyecto de Kristopher Collins apuesta por acercar la cultura británica a Lima desde la comida y por supuesto, el té.

Todo empezó con una torta de zanahoria, Kris, como lo llaman los amigos, todavía recuerda el momento exacto en el que Francis, su pareja y socio, llegó a casa con una carrot cake, la probó, pero no le gustó, lo que lo llevó a preparar su propia carrot cake, esa sería su primera preparación en Perú,

Por entonces, ambos organizaban cenas en su casa para grupos pequeños de amigos. Eran reuniones íntimas de quince personas en las que ofrecían una cocina que mezclaba sabores británicos con ingredientes locales. En una de esas noches apareció la asistente del entonces embajador británico en Perú. “Nos dijo: ustedes hacen cosas británicas, necesitamos comida para eventos”, recuerda Collins.

La idea comenzó casi como una broma y el nombre también. “Alguien dijo ‘The Gay Baker’ y pensé: sí, eso quiero”, cuenta entre risas Kris.

Lo que empezó como un hobby casero terminó creciendo rápido. Llegaron los pedidos, las colaboraciones con la embajada británica y una comunidad que comenzó a seguirlos por redes sociales. Pero también apareció un problema bastante doméstico: las mascotas.

Kris trae los postres ingleses más tradicionales, pero con insumos peruanos. / Cesar Campos

“No podíamos seguir cocinando en casa. Teníamos perros y limpiar la cocina era imposible. En algún momento alguien iba a encontrar un pelo”, dice.

Entonces apareció la oportunidad inesperada: primero el local de Surquillo y luego el de San Isidro, pero aún faltaba algo más y así después de muchas idas y vueltas llegó el local dentro del espacio cultura del Británico de Miraflores.

Un espacio para completar la experiencia británica

Collins ya conocía el lugar. Durante años había sentido que ese rincón del Británico, rodeado por la biblioteca, el teatro y las aulas, tenía potencial para algo más.

Poco después, durante una reunión en la embajada, la idea volvió a aparecer sobre la mesa. Dos meses después ya estaban conversando seriamente sobre ocupar el espacio.

Hoy, The Tea Room funciona dentro del espacio cultural del Británico como una extensión natural de todo el ecosistema que rodea al instituto: estudiantes, lectores, talleres, teatro y ahora también una cafetería que busca traducir parte de la identidad británica a través de la comida.

“No encuentras muchos lugares así fuera del Reino Unido”, dice Collins. “Aquí tienes una escuela, una biblioteca, un teatro, un espacio cultural y ahora una propuesta gastronómica británica. Todo junto”.

/ Cesar Campos

El lugar mantiene la esencia estética de The Gay Baker, pasteles elegantes, detalles clásicos y una carta cargada de referencias inglesas. Y cómo no, los colores y las imágenes que recuerdan al Reino Unido. “Queríamos que se sintiera cómodo, tranquilo, como un verdadero tea room”, cuenta Kris.

Té inglés, postres y recetas con historia

La carta es probablemente el viaje más directo al Reino Unido que puede encontrarse hoy en Miraflores.

Hay tés importados directamente desde Inglaterra, Earl Grey con flores, mezclas de frutos rojos y entre otros. Pero el verdadero protagonismo está en los postres y las recetas tradicionales británicas adaptadas al paladar limeño.

Uno de los favoritos de Collins es el London Blackout, una torta de chocolate inspirada en la receta de su abuela.

Una torta inglesa, pero con el cacao peruano. La favorita de los comensales de The Gay Baker y hoy de The Tea Room. / Cesar Campos

“No es una torta empalagosa. Es chocolate puro”, explica. Lleva ganache de cacao peruano al 70%, pudding de chocolate con leche y capas húmedas que priorizan el sabor antes que el exceso de azúcar.

También aparecen versiones contemporáneas de clásicos ingleses como los cream tea, diana twist y el british fruit cake.

Pero quizás uno de los platos que más curiosidad despierta es el pasty, una especie de antepasado británico de la empanada peruana.

¿Una empanada inglesa? Así es la pasty de The Tea Room. / Cesar Campos

Originalmente era comida de mineros ingleses. La versión de The Tea Room cambia el relleno tradicional por beef bourguignon cocido lentamente en vino tinto. La masa es más delgada y elástica que la de una empanada convencional, y se acompaña con una mayonesa de rocoto creada por el propio Collins.

“Es algo conocido para el peruano, pero también completamente distinto”, explica.

Otro plato que llama la atención es el Coronation Chicken, receta creada para la coronación de Isabel II en los años cincuenta. En The Tea Room lo preparan con pollo al curry y chutney de mango, manteniendo el espíritu británico pero con sabores mucho más cercanos al gusto local.

Mucho más que una cafetería

Aunque el local recién empieza, Collins tiene claro que el proyecto va más allá del café y los postres.

La idea es convertir el espacio en un punto de encuentro cultural. Habrá colaboraciones con la embajada británica, eventos temáticos, reuniones privadas y nuevas experiencias gastronómicas inspiradas en distintas regiones del Reino Unido.

Por ahora, avanzan poco a poco. “Primero queremos entender cómo funciona el espacio, mejorar el servicio y crecer bien”, dice.

La respuesta del público, sin embargo, ya los sorprendió. Parte de eso tiene que ver con el ambiente. A diferencia del ritmo acelerado de muchas cafeterías limeñas, The Tea Room apuesta por algo más pausado: sentarse, conversar, compartir una taza de té y quedarse un rato largo.

Quizás por eso el proyecto encaja tan bien dentro de un espacio cultura, porque, al final, no se trata solo de servir comida inglesa en Lima, sino de construir un espacio donde la cultura británica pueda sentirse cercana, cotidiana y, sobre todo, disfrutable y accesible para todos.