Rodrigo V-T: “Mi mayor logro es ver a Mundaka en el Nacional”

Mundaka, la banda nacional liderada en el micrófono por Rodrigo Vera Tudela, abrirá el primer espectáculo de Radiohead en Lima este 17 de abril. Fanáticos de la agrupación británica ya están acampando afuera del Estadio Nacional mientras Mundaka termina los últimos ensayos antes del gran show.



El mes de abril le sonríe a Mundaka. El 28 de este mes también presentan un concierto en Fuga (Av. Grau 701, Barranco) en el que estarán grabando en vivo "Mar Adentro", su próximo EP. Todo el audio del lugar quedará registrado gracias a los equipos del estudio de grabación y el apoyo fílmico de Playlizt.



1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Caminar escuchando música.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Armar una familia e irme a vivir con ellos a una casa frente a la playa (y que mi música nos pague las cuentas y la vida).



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Morir pronto.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

El carisma.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Mi zona de confort.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música de Sting.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que la música que hago no le guste a nadie.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Creo que coleccionar grabaciones de estaciones de radios de onda corta.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falsedad y sus derivados.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

"Por casualidad..." y "Alright".



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ver que Mundaka, un proyecto que empezó como canciones compuestas hasta en el baño, va a presentarse frente al Estadio Nacional.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

No miento.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando conocí por primera vez el norte (Cancas). De la emoción, me levantaba a las 7am a caminar por la playa escuchando música, mientras el sol me calcinaba.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi carrera de Medicina (si hablamos de tiempo).



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mis instrumentos musicales, en particular mi guitarra fender stratocaster blanca japonesa de 1986. La heredé por casualidad y es mi primera guitarra eléctrica. Por su mecanismo de floyd rose, es responsable de mi propio sonido.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Crear canciones.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Que tan desapegado está del concepto de "macho".



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La estabilidad emocional.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Napoleón Bonaparte.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

En un cataclismo o en una guerra o no sé… con tal de no morir solo.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Sería alguna de estas personas adictas a la adrenalina que practican deportes extremos.



22. ¿Cuál es tu lema?

Cada quien tiene lo que se merece.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Mi barba. Sí, cuando crece es fatal.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Leer mentes.



25. ¿A qué persona viva admiras?

Aparte de a Sting, a Marcelo Bielsa.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

Que tengan sueños grandes (alcanzables, claro).



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Sherlock Holmes.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

No me considero un buen lector, pero J.J. Benítez me conquistó con Caballo de Troya; Herman Hesse con Demian; y Conan Doyle con los miles de casos de Sherlock Holmes.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que en la gran mayoría de ellos percibo transparencia.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Luis Castañeda Lossio.



