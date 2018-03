San Valentín: 12 canciones para celebrar (o sufrir)

1. Monique Pardo (cantante)



“Me recuerda a Javier Valle Riestra. La letra es brava y me fascina porque es atrevida y, a la vez, un poema”.

PORQUE ME GUSTAS A MORIR - ISABEL PANTOJA

2. César Nakasaki (penalista)



“Me gusta la letra, porque trata sobre un hombre mayor que piensa que el amor ya no es para él, que no vale la pena seguir intentando y, de pronto, conoce a alguien”.



NO PENSÉ ENAMORARME OTRA VEZ - GILBERTO SANTA ROSA

3. Omar Chehade (abogado, ex vicepresidente)



“La canción me recuerda amores de la juventud, de hace más de 20 años”.



LA BARCA - LUIS MIGUEL

4. Emilia Drago (actriz)



“Esta canción se la cantaba mucho a Diego [Lombardi, su esposo] cuando éramos enamorados, porque hay una parte que dice 'quiero casarme contigo'”.

VOLVÍ A NACER - CARLOS VIVES

5. Sixto Paz (ufólogo)



“Con esta canción me enamoré de mi esposa. Es la canción que escuchábamos cuando nos hicimos novios y la que pusimos en nuestra boda cuando nos casamos”.

ERES TÚ - MOCEDADES

6. Ana Jara (abogada, ex premier)



“Me recuerda la época de cuando era DJ de una radio en Ica y ponía música en inglés. Hay muchas versiones de Without You, incluso una muy buena con Mariah Carey, pero la de Harry Nilsson es la mejor”.

WITHOUT YOU - HARRY NILSSON

7. Renato Cisneros (escritor)

“Definitivamente, es el mejor tema posible para convencer a una chica de que no se vaya de tu lado”.

MUCHACHA OJOS DE PAPEL - LUIS ALBERTO SPINETTA

8. 'Chema' Salcedo (periodista)

“Calamaro define al amor como una enfermedad y no es una metáfora, es algo real”.

PALOMA - ANDRÉS CALAMARO

9. Flavio Solózano (cocinero)



“Cada vez que la ponen dejo de hacer lo que estoy haciendo para escucharla”.

ALWAYS ON MY MIND - ELVIS PRESLEY

10. Gala Brie (cantautora)



“Desde que la escuché me evocó a la playa y esos amores de verano que duran muy poco pero que son infinitos”.



WICKED GAME - CHRIS ISAAK

11. Clara Elvira Ospina (periodista)



“Los boleros son canciones sufrientes, en las que el amor sucede de verdad”.

AMÉMONOS - LUCHO GATICA

12. Fernando Tuesta (politólogo)



“Es una canción de rockola que me hace recordar cuando éramos jóvenes”.

POR QUÉ AHORA - VITÍN AVILÉS

