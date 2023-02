“Han tratado de explicar el amor como si fuera un hecho individual y libre del contexto social, cultural y político; sin embargo, el amor es una de las expresiones más fidedignas de lo que está pasando en nuestra sociedad”, afirma el sociólogo Pedro Pablo Ccopa. Parte de la sociedad peruana actual tiene rasgos hedonistas e individualistas, lo que explica la práctica popular del ‘choque y fuga’.

El compromiso en los jóvenes se mantiene al margen y las relaciones de pareja son más efímeras. Ser ‘salientes’ y no una pareja formal responde al deseo de relaciones ‘light’, comenta Ccopa, con un motivo: “evitar el sufrimiento”. “Ya no es un acontecimiento, un flechazo, sino que se racionalizan las relaciones. El ‘choque y fuga’ es practicado por hombres y mujeres, y más por las mujeres en estos tiempos”, comenta el sociólogo autor de “Amor y sexo en la ciudad” y “Eros liberado : hostales y sexualidad en la Lima de los Noventa”. Ccopa destaca un protagonismo femenino muy fuerte en la sexualidad, se ha liberado de yugos y tiene mucho más autonomía, lo que en algunos casos se traduce en la búsqueda del éxito profesional y económico, antes que tener una relación sentimental, matrimonio o una familia.

“Cuando se habla de San Valentín, el lenguaje popular expresa: ‘Ah, todos los ‘telos’ (hoteles y hostales) van a estar bien llenos’, eso significa que lo corporal pasa a ser lo más importante”. Y no les falta razón, San Valentín es una de las celebraciones más rentables del año, aumenta el consumo de hoteles y hostales, así como la compra de regalos, las cenas en pareja y con amistades.

El matrimonio no se rinde

Al margen de esta tendencia individualista, el matrimonio continúa teniendo un peso preponderante para los peruanos. Según el antropólogo Juan Carlos Callirgos, este “sigue siendo un ritual muy importante. A pesar de que se está cuestionando –en sectores pequeños–, todavía hay un discurso del amor romántico muy fuerte de quienes piensan encontrar a su ‘media naranja’. Subsiste en el imaginario y es reforzado por un conjunto de discursos sociales como ser heterosexual, casarse y reproducirse. La gente espera eso de sus hijos y que cumplan con esas expectativas”.

En Huancayo, por ejemplo, se festeja La Palpa, uno de los acontecimientos más ostentosos del Perú en torno al matrimonio, con regalos lujosos que van desde joyas y dinero hasta autos y departamentos, lo que expone la reciprocidad y la importancia de un matrimonio en la sociedad. Sin duda, una celebración que deja huella.

Por otro lado, Estrella Carbone, The Planning Co, nos cuenta que después de la pandemia, se organizan los matrimonios en 4 o 5 meses, antes se separaba fecha con un año mínimo de anticipación. “Ahora la gente quiere celebrar muchísimo, hay menos faltas de los invitados, no pierden una oportunidad”, destaca la wedding planner.

¿Prejuicios del corazón?

Lamentablemente, no todo es color de rosa cuando se trata de historias de amor, y el Perú no es la excepción. “La belleza está racializada. Está asociada con la blancura, por lo tanto, nuestra atracción también está racializada”, comenta Callirgos. El racismo puede ser determinante al momento de elegir un amor, así como lo es la clase social. Por otro lado, el machismo -otra tara social- está asociado a la infidelidad.

¿Somos infieles los peruanos?: “Es igual al racismo, no se dice, pero se hace”, agrega Ccopa. La necesidad de demostrar la virilidad es una constante en los hombres peruanos: “Una manera es con el uso de la fuerza, la destreza física o teniendo varias parejas”, explica Callirgos. Las peruanas no se escapan de ser infieles, pero en menor proporción y no se ufanan como sus pares hombres. “Son más inteligentes”, sentencia Ccopa.

Sean cuales fueren las circunstancias en cada caso, queda claro que las relaciones amorosas en el país no se podrían definir en un solo esquema. Son tan variadas como lo son nuestras culturas. Lo que sí sabemos es que este San Valentín un buen número de peruanos saldrá a los espacios públicos para celebrarlo. A tomar sus precauciones. //

Más datos

100 parejas se casarán este 14 de febrero en un matrimonio comunitario celebrado por la Municipalidad de Lima.

5 mil parejas registraron su divorcio solo en el primer semestre del 2022. Mayo tuvo 941 casos, superando el promedio de 800.

401 peruanos se llaman Amor. En el país tenemos 238 compatriotas de nombre Caricia, 147 Idilio, 96 Love, 26 Beso, 3 Celos y 2 Boda. En el Perú tenemos al menos una persona de nombre Besito, Cariñosa, Esposo, Polola y Te Quiero.

84 matrimonios civiles se registraron en 2019. La cifra bajó notablemente el 2020, durante el primer año de pandemia, a 44 mil. En 2021 -solo entre enero y setiembre- aumentaron a 47 mil registro online, con tendencia a seguir creciendo.

La directora creativa de The Planning Co., Estrella Carbone, comenta que el 2022 aumentó notablemente la cantidad de bodas en Lima y el porcentaje de ausencias de invitados es cada vez menor. Este año organizará su primera boda LGBT+ para una pareja de mujeres.

Socializar y encontrar el amor -o encuentros sexuales- ha variado rotundamente en la última década. Ahora, aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr son los espacios virtuales para el primer contacto.

Los matrimonios en la Municipalidad de Lima tuvieron una baja en pandemia, pasaron de 811 en 2019 a 612 en 2020. Ese año, en diciembre, se realizó un matrimonio comunitario virtual con 39 parejas. Este 2023, van 48 celebraciones.

¿Sabías que Moquegua es la región con más matrimonios registrados en Reniec este 2023 con 10,126; mientras que Madre de Dios registró 5?

Se estima que por San Valentín una cena romántica costará entre 70 y 700 soles

Cerca de 19 millones de peruanas y peruanos están solteros según sus DNI

