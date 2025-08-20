Son tres años los que Sapiens lleva cocinando —nunca mejor dicho en este caso— uno de los conceptos más rompedores e innovadores de la ciudad: un menú completo sostenido en el fuego como la base de todo; desde la coctelería hasta los postres, pasando por arroces, vegetales, carnes y pescados.

No hay límites cuando se trata de crear al calor de las brasas y leñas, y menos lo hay en la imaginación del premiado Jaime Pesaque, quien junto al chef Gerson Moncada —cocinero al frente del restaurante— nos presenta un nuevo formato, casual y cercano, que permite probar la variedad de sabores y texturas que ya son un sello en este espacio.

Bife de chorizo en su punto, salsa de algarrobo y cogollo. (Foto: Sapiens)

“Experiencia Sapiens” es un menú degustación de seis pasos —ya disponible— diseñado para explorar la interacción entre los ingredientes y el fuego, en un recorrido salpicado de sorpresas. Beterraga rostizada y gazpacho; anticucho de guanciale a la brasa; collar de charela con salsa de ostión ahumado y ají dulce; bife de chorizo en salsa de algarrobo; melón tostado con flor de Jamaica y pisco; y coco al fuego con mango verde y chocolate blanco. Cada plato es un nuevo descubrimiento, independientes pero enlazados entre sí. El fuego realza los sabores naturales de cada insumo y los transforma. Ahí es donde empieza la magia. //

Cómo probarlo No es necesario reservar para vivir la experiencia: se puede pedir en el mismo restaurante ni bien se llega. El costo del menú de seis pasos es de S/229 por persona (bebidas aparte). En este menú no aplican promociones, pero para el resto de la carta de Sapiens los suscriptores de El Comercio cuentan con el 20% de descuento.