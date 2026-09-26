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Resumen

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“La Tribu” lanza su tráiler oficial y confirma su fecha de estreno. (Foto: Difusión)
“La Tribu” lanza su tráiler oficial y confirma su fecha de estreno. (Foto: Difusión)
Por Oscar García

En una auténtica pastelería italiana —italiana de verdad, al norte de Italia—, Carlos Carlín estaba en problemas. Ocurrió a inicios de año, durante el rodaje de “La tribu”, la película basada en la exitosa obra teatral de Ítalo Cordano. El actor peruano debía entrar al local y decir sus líneas como Silvano Cavagnaro, un padre de familia conservador y orgulloso de sus raíces italianas, pero con más entusiasmo que dominio del idioma. Ese era el contraste. Silvano es uno de esos limeños que presumen de sus antepasados europeos aunque no hayan salido de La Molina o La Punta. El asunto era que Carlín hablaba demasiado bien italiano. O se había aprendido demasiado bien sus líneas, que para efectos de la escena venía a ser lo mismo. La productora se lo hizo notar: Silvano debía equivocarse, pronunciar peor, quedar a merced de las burlas de los locales. Había que marcar esa distancia, a veces bastante incómoda, entre lo que uno es y lo que cree ser. A fin de cuentas, el trabajo consistía en decirlo mal. Y Carlín lo hizo muy bien.

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