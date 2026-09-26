La escena es uno de los añadidos más acertados de esta adaptación cinematográfica, dirigida por Bruno Ascenzo, quien también fue responsable del montaje teatral. Desde su primera función hace tres años, “La tribu” ha funcionado como un espejo donde se reflejan las virtudes y muchas de las taras de la sociedad peruana. La historia del padre de familia conservador, autoritario y machista, enfrentado a sus hijos liberales, recurre a la sátira y al humor para reconocernos en un lugar bastante familiar. Un hogar donde todos tienen algo que decir, pero muy pocas ganas de escuchar.

La historia disfuncional de los Cavagnaro lleva tres temporadas haciendo reír y provocando discusión sobre las tablas y fuera de ellas. Pronto lo hará en los cines, desde el 8 de octubre, con el mismo elenco que la gente se acostumbró a querer. La premisa es la misma: lo que empieza como una celebración por el cumpleaños de la matriarca de la familia termina convertido en un ajuste de cuentas durísimo donde afloran el racismo, el clasismo y los prejuicios que cada uno preferiría reconocer en el vecino. Hay también un comentario sobre esa incapacidad cultural masculina para mostrar afecto. Pese a todos los problemas, la familia conserva las ganas de seguir siendo una familia. Aunque por momentos cueste entender por qué.

“La Tribu” lanza su tráiler oficial y confirma su fecha de estreno. (Foto: Difusión)

“La tribu” nació de la imaginación del dramaturgo peruano Ítalo Cordano, cuando le tocó ponerse en contacto con su propia tribu. Cuando a su abuela le diagnosticaron alzhéimer, sus parientes se organizaron para acompañarla por turnos. Una vez por semana, tíos y primos se reunían con ella a cenar. Las personalidades, los recuerdos de infancia y los conflictos que circulaban en esos encuentros le dieron material para su primera obra, aunque descarta que sea enteramente autobiográfica. Pero incluso el título de ese libreto salió de casa: “Hola, tribu”, “Chao, tribu”, acostumbraba decir un tío cada vez que se dejaba ver.

Raras dinámicas familiares

Una primera versión de la obra debía estrenarse en junio de 2020, pero, como se recuerda, una pandemia suspendió los planes de todo el país y le dio al autor nuevos asuntos que observar. A la convivencia forzada del encierro se sumaron las elecciones de 2021. “Me acuerdo que había más debate, más discusión, mucha más polarización. Creo que toda esa época es parte del ADN de la obra. Tienes esta familia que está polarizada y que ve el mundo de maneras distintas. Pero, a diferencia de cuando te peleas con un conocido o con alguien en Internet o en la calle, esta sigue siendo tu familia. Entonces, ¿cómo sobrevives a eso? En cuarentena teníamos que convivir. Fue un momento de mucha tensión”.

Por todo ello, el dramaturgo reescribió el texto casi por completo antes de su estreno en 2023. Para construir a Silvano, tomó de su padre la pasión por Italia y la terquedad con ciertas tradiciones, como la preparación correcta de las salsas o su correcta pronunciación. Las opiniones políticas y los prejuicios vinieron de otros comentarios que escuchaba y anotaba. Su padre, aclara, no llegaba a esos extremos. La devoción italiana tenía, además, una explicación afectiva: había perdido al suyo siendo joven y conservar sus costumbres era una manera de mantenerlo cerca.

Carlos Carlín recibió la primera versión en su casa, cuando tenía pocas ganas de volver a hacer una obra de teatro. Saber que Cordano había escrito Silvano para él terminó por convencerlo. “Creo que ha sido uno de los personajes más bonitos, más importantes para mí, porque ha marcado un antes y un después. A mí me asociaban mucho a la comedia, con razón, y a partir de ahora el público ya podía verme como un actor con otras herramientas. Eso a mí también me dio la seguridad para poder hacer otros personajes”, dice.

​Pese al entusiasmo por la historia y el avance de los ensayos, había mucho nerviosismo porque el éxito no estaba asegurado. Después de todo, se trataba de un texto peruano nuevo, no una de esas obras internacionales exitosas que se compran y adaptan en el Perú. Cuando empezaron a llenar las salas del Teatro NOS, por fin entendieron que tenían algo importante entre manos, que debían explorar hasta encontrar su mejor potencial. Ascenzo y Carlín comparaban la respuesta con su experiencia en “Toc toc”. El director tenía, además, una idea desde la primera lectura: llevarla al cine, darle una vida que no dependiera de que los actores pudieran seguir reuniéndose para interpretarla.

Nicolás Galindo y Jely Reátegui interpretan a Ettore y Belén,una pareja con problemas de comunicación y aspiraciones / DANIELA TALAVERA

Para hacerlo, los tres convocaron a la productora Enid ‘Pinky’ Campos, que ha estado detrás de gran parte de la producción fílmica nacional de los últimos 20 años, con títulos muy celebrados como “Días de Santiago” (2004), “Madeinusa” (2006), “Magallanes” (2015) o “Retablo” (2017). Pinky cuenta que hasta ahora no había tenido la oportunidad de dedicarse a una “película comercial” que considera enteramente suya, sin apoyos del Estado. “Por momentos, me identifico con cada personaje, porque es un poco una crítica a muchos de estos prejuicios que tenemos. Eso fue lo que me gustó: que es una comedia que te hace pensar y que abre el diálogo sobre estos prejuicios”, explica. Frente a sus proyectos independientes, encontró mayor apertura entre auspiciadores y distribuidores.

Viaje a Italia

Durante las tres semanas y media que tomó el rodaje de “La tribu”, precisa Ascenzo, el equipo se alojó en Chaclacayo para evitar los traslados diarios, mientras la producción acomodaba compromisos televisivos, clases y funciones teatrales. Los actores conocían a sus personajes, pero ahora debían ajustar su energía a la cámara, y ya no proyectarla hasta la última butaca como en el teatro. Es un paso lógico cuando se cambia de formato. “En el teatro lo único que existe es el escenario y la sala. En cine, podemos entrar a la habitación de los personajes y ver lo que sucede. Puedes compartir muchos silencios, mucha más privacidad. El cine tiene este lenguaje que te permite estar más cerca de los ojos de los actores”, explica el director.

El director de "La Tribu", Bruno Ascenzo, y el protagonista, Carlos Carlín. / DANIELA TALAVERA

Lo de viajar a Italia para un momento importante de la película fue una idea de Cordano que no estaba en la obra de teatro original. El pueblo donde filmaron, Favale di Malvaro, era el del abuelo panadero de Ítalo, y las mujeres de la pastelería que comentan el mal italiano de Silvano son, en realidad, las primas del guionista. Más que una casualidad o una conveniencia de la producción, la idea era llevar la ficción al lugar exacto de donde había salido, cerrar el círculo entre la historia real de su familia y la que había escrito para el teatro. Pinky recuerda que viajaron con un equipo reducidísimo, que tuvo que repartirse las tareas de vestuario, maquillaje y producción entre todos, apoyado por personal italiano e incluso por la propia familia del autor. Hasta el alcalde del pueblo los fue a visitar un día y salieron en las noticias locales, con todo el pueblo intrigado por ese equipo de peruanos que había llegado a alborotar sus rutinas.

Lo mejor de “La tribu”, dicen sus responsables, está en las reacciones que ha provocado. Carlín recuerda a espectadores que lo detenían para anunciarle que se amistarían con sus padres. O a un joven gay que se le acercó después de una función. “Es la tercera vez que la veo y ahora he venido con toda mi familia”, le dijo. Cordano espera que la película también emocione, aunque evita decirle a nadie qué debe aprender de ella. Si ayuda a reconocer lo que necesita cambiar en casa, le parece valioso. //