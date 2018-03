La selección peruana construyó una historia inolvidable en 2017 y necesitaba un escritor. Un biógrafo. ¿Quién podía escribir la proeza? El periodista Umberto Jara siguió al equipo de Ricardo Gareca en toda la campaña de Eliminatorias y esa cercanía le permitió pensar un libro que resuma el regreso de Perú a los Mundiales después de 36 años. Los primeros borradores cobraron vida con el boleto sellado a Rusia y largas conversaciones con Gareca y su comando técnico. Así, desde diciembre Jara fue perfilando El camino a Rusia (Planeta, 2018), una extensa investigación sobre lo que pasó en los últimos dos años con la blanquirroja. ¿Qué hay detrás de esta hazaña? Aquí los detalles de los meses en que volvimos a ser felices.

- ¿Cómo se entiende el aporte de la tecnología en la selección? ¿Es acaso uno de los grandes secretos que descubriste?

La utilización de tecnología no debe entenderse como algo mecánico, no se trata de robots a los que se programa y salen a la cancha. Es una herramienta de trabajo que le permite al técnico Gareca tener información para sus decisiones. Sirvió mucho para explicarle a los jugadores sus reales capacidades. Una cosa es la famosa motivación “vamos, muchachos, ustedes pueden” que es sólo un discurso y otra cosa es explicarle de manera real al jugador. Hay un lindo ejemplo de cuando Miguel Araujo enfrentó al uruguayo Cavani. ¿Por qué un chico de 22 años, debutante en Eliminatorias, que había jugado en Cobresol de Huancayo y estaba en el Alianza, pudo controlar a un astro que juega la Champions League? Araujo lo hizo y de manera brillante porque le explicaron en base a la información procesada todos los detalles comparativos de Araujo vs. Cavani. Tenía la misma capacidad física de Cavani, el pique de Cavani lo podía igualar, estaban parejos en el salto. Este chico vio todo eso en videos, no en discursos y salió a jugar con confianza. Además, Gareca ha sabido desarrollar el carácter y la personalidad de sus jugadores.

- ¿Cuáles dirías que son los capítulos más reveladores y que generarán mayor polémica de El Camino a Rusia?

Polémica para nada. Este libro es un reportaje que narra una historia ejemplar de cómo se puede llegar a una meta en base al trabajo en equipo y al esfuerzo constante de todos los involucrados. El concepto equipo fue tan fundamental que eso explica la salida de Claudio Pizarro, Juan Vargas y Carlos Zambrano. Estos dos últimos tuvieron un comportamiento de frecuentes indisciplinas y sus salidas están narradas en el libro con los detalles que en su momento no se dieron. El caso de Pizarro no fue por indisciplina pero su salida ayudó muchísimo.

- ¿Por qué fue decisiva la salida de Pizarro?

Pizarro tuvo el cargo de capitán desde las Eliminatorias 2010 y nunca lo ejerció. Pensaba que era un honor que se le daba por su trayectoria en Europa. También creía que el rol de un capitán era defender a sus compañeros, incluso cuando cometían actos de indisciplina. Estuvo muy equivocado. Perú jugó las Eliminatorias de 2010 y 2014 y una primera parte de las Eliminatorias de Rusia 2018 sin un capitán en la cancha. Un cargo importantísimo que estuvo ausente. En el libro hay todo un capítulo donde se relata por qué realmente salió Pizarro de la Selección. El momento clave para que Paolo Guerrero asuma el liderazgo se da, precisamente, luego de una discusión con Pizarro. Todos hemos visto cómo Paolo ha demostrado la gran importancia de que exista un capitán, un líder verdadero.

