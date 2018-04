Selección peruana: ¿Quién es el mejor capitán de la historia?

De Antonio Maquilón (1902 -1984) a Héctor Chumpitaz, pasando por Panadero Díaz, los capitanes de la selección peruana en Mundiales tienen un sello que los distingue: hombres de pocas palabras, defensas que mezclan elegancia con rudeza. Lo dicen los diarios de la época, lo ratifican sus compañeros. Para la vuelta de Perú a una Copa en Rusia, será Paolo Guerrero el que lleve la cinta, acaso el mejor heredero posible de esa estirpe.

¿Cómo debe ser un capitán de selección? O mejor, ¿cómo lo imaginamos? Más allá de un líder que arenga o hace más goles, la figura del capitán peruano en todos los mundiales se resume en una palabra: ejemplo.

El escritor José Carlos Yrigoyen tiene una idea sobre el tema, luego de su investigación para "Con Todo, Contra Todos", el libro sobre la selección nacional que acaba de publicar. “Chumpitaz y Guerrero son los únicos referentes de la historia. Y la antítesis es Claudio Pizarro. Hace poco Paolo dijo: “Quizá no iré al Real Madrid, pero quisiera ver a Flores y Cueva jugando ahí”. Jamás lo habría dicho Pizarro. No tiene la generosidad para ello. Un capitán no puede decir: se fueron de juerga, sí, pero no soy su niñera. Una declaración así escandalizaría a Chumpi. Mucho del marasmo en la selección de los últimos años tiene que ver con un capitán indolente. El incidente con Franco Navarro, no querer jugar, mandarle una carta, irse y luego decir: llévenme al Mundial. ¿Qué es eso? La declaraciones de Pizarro tienen que imprimirse y pegarse en todas la categorías de menores con el título “Esto es lo que no se debe hacer como capitán de la selección”. Una vez, durante el régimen militar de 1975, Chumpitaz dijo: “Hay que ganar esta copa pensando en los que vienen detrás”. Esa declaración y esta de Paolo están a la misma altura y demuestran el significado de llevar una cinta”.

Encuesta ¿Quién es el mejor capitán en la historia de la selección peruana? Claudio Pizarro

Paolo Guerrero

Héctor Chumpitaz Ver Resultados VOTAR Claudio Pizarro 0%

Paolo Guerrero 0%

Héctor Chumpitaz 0%





Paolo será el capitán de Perú en el Mundial. Decir ambas cosas en una sola oración es la gran noticia.