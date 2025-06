El Perú está ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del planeta. En cualquier momento, sin previo aviso, la tierra puede temblar, como ocurrió el último domingo. Por eso, saber cómo actuar —antes, durante y después de un sismo— es fundamental para salir bien librados.

La prevención empieza en casa. Ubicar las zonas seguras en cada habitación —estructuras firmes, alejadas de ventanas o estanterías— es primordial. También es clave tener una ruta de evacuación clara y libre de obstáculos, y participar en simulacros familiares. La información salva vidas: conocer los números de emergencia, los puntos de reunión y cómo cortar el suministro de gas y electricidad puede reducir riesgos mayores.

Durante un sismo, la regla es clara: no correr, no gritar, no empujar. Si estás dentro de casa y no puedes evacuar de inmediato, lo más seguro es colocarte en posición fetal junto a una estructura resistente, como una columna o mueble bajo. Si estás en la calle, aléjate de postes, cables, ventanas y cornisas. Si conduces, detén el vehículo y permanece dentro hasta que el movimiento termine. Lo peor que se puede hacer es dejarse llevar por el pánico.

Pequeña, pero vital La mochila de emergencia debe estar en un lugar visible y accesible. No se trata solo de cargarla: hay que revisarla cada seis meses para verificar el estado de los productos. Esta debe contener agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, ropa de abrigo y cargador portátil.

Al terminar el movimiento, llega el momento de actuar con calma pero con determinación. Evacúa si el edificio ha sufrido daños visibles. Lleva contigo tu mochila de emergencia. No uses ascensores. Revisa si hay personas heridas a tu alrededor y comunícate con las autoridades solo si es necesario: las líneas deben mantenerse libres para emergencias. Ante todo, prepárate para posibles réplicas.

Aunque no podamos evitar los sismos, sí podemos reducir sus consecuencias. Cada familia, cada oficina y cada escuela debe tener un plan de contingencia. Porque cuando la tierra tiembla, no hay espacio para la improvisación. //