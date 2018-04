Estos son los talentos que escribirán en Somos sobre el Mundial.

El que vio al Perú de Cubillas, Chumpi y Chale en México 70 y se ilusionó en el Mundial de España. El que todavía guarda el recorte de El Gráfico del 78 con “la mejor volante de la Copa”; es decir Cueto, Velásquez y Cubillas. El que aplaudió el gol de Oblitas a Argentina en 1985. El que sufrió el gol de Gareca en Núñez. El que vio crecer al Chorri, a Solano, al Camello Soto. Y los que viajaron a Santiago para ese 4-0. El que vio el debut de Pizarro, lo que falló Pizarro. El que preguntó “¿quién es ese muchacho de dreads?” antes de saber que era Paolo Guerrero. El que vio las Eliminatorias del 2002, 2006, 2010 y 2014 con notable espíritu masoquista. Y todos los que vivieron la campaña para Rusia de Ricardo Gareca al lado de un cardiólogo.

Hinchas, jugadores, vendedores de camisetas, niños, jóvenes, abuelos, coleccionistas de álbumes, amas de casa, ejecutivas y asistentes, escritores y periodistas. Todos soñamos con el Mundial y en Somos hemos elegido un equipo para contar (y contarnos) toda la fiesta. En Lima y en Rusia. En una nueva web y en el papel. Vivir para contarla.

Porque todos somos Mundial. Y Somos también.

Jerónimo Pimentel

Escritor



"Entiendo el fútbol como un lenguaje que puede expresarlo todo: belleza, amor, honor, revancha, orgullo, dignidad, vergüenza, tristeza, sorpresa, admiración, adoración, compromiso. Al ver fútbol uno debería sentir todo ello, pero si vamos un nivel más allá, también podremos entender cómo se construye ese universo emocional a través del juego. Y ahí hablamos ya de análisis de elementos propiamente futbolísticos: estrategia, táctica, técnica, espacio, tiempo. Me gustaría pensar que soy capaz de emprender esa traducción y que, en la interpretación, es posible enriquecer la manera en la que vemos el deporte".

Jerónimo Pimentel, escritor.

Julio Hevia

Catedrático



"Al fútbol no te acercas, el fútbol te cerca. La socialidad que implementa es el escenario donde se hace preciso saldar todas las cuentas y obviar todos los trámites. Elástico como él solo, el fútbol va y viene de la canchita más estrecha a las multitudinarias congregaciones que los estadios pretextan, de allí que resulte el gran sacavueltero de la realidad. A fuerza de hacer correr la pelota, hemos recuperado hoy un sitial en el planeta-fútbol. El mundial que se viene es, entonces, la leche de tigre de todos los recreos, allí jugamos todos y nos la jugamos todos".

Julio Hevia, catedrático.

Alejandra Cruz

Periodista



"Antes, durante y después del Mundial los goles se marcan -o se fallan- en otras canchas: las de la economía y los negocios. Algunos juegan estos partidos hace décadas; unos cuantos recién se estrenan, pero cada uno de los apasionados e interesados lo vive a su manera. Yo, por lo menos, me demoraría más de 546 años en ganar el salario anual de ‘La pulga’ Messi. Las estrategias van desde auspicios y branding, pasando por promociones y subastas hasta el recurseo y las estafas. Las batallas del dinero son la otra copa que disputan futbolistas, clubes, empresas y fanáticos en torno a la mayor fiesta del fútbol".

Alejandra Cruz, periodista.

Katya Adaui

Escritora



"Mi padre solo veía fútbol. ¿De qué equipo eres?, le preguntaba. De los buenos, decía. Le hinchaba a todos, se deleitaba con la excelencia. ¿Tú jugabas fútbol de chico? Jamás, me contento con verlo, con que otros jueguen por mí. Yo quise al fútbol cuando la ‘U’ comenzó a entrenar en el Circolo. Me pasaba el verano nadando y corriendo; el deporte me unía al mundo. Recuerdo a Puchungo a campo traviesa y a Zubczuk enfurecido en el arco. Tan cercanos, en cancha sin tribuna, nos enseñaron a ser compañeros y a la vez competencia, en una edad en que nosotros también lo éramos, sin saberlo. Sobre lo que no se ve, aunque se vea. Sobre eso intentaré escribir".

Katya Adaui, escritora.

José Carlos Yrigoyen

Escritor



"Soy seguidor de la selección, hincha de Alianza Lima y escritor, en ese orden. Me interesa la historia de la selección al punto de que acabo de publicar un amplio libro sobre ese tema. No hay nada que me haga más feliz que un gol peruano, aunque sea uno de penal en un amistoso contra Barbados. Con motivo de este Mundial escribiré sobre cómo el pasado de la Blanquirroja es determinante para entender su presente (y su futuro). Trataré partidos históricos, semblanzas de jugadores y hechos poco conocidos sobre el equipo nacional, es decir todo lo que me obsesiona a mí y a usted, esperanzado lector".

José Carlos Yrigoyen, escritor.

Miguel Villegas

Periodista



"Mi vida, como la de varios, se divide en Mundiales. En Mundiales que no jugó Perú. En el 86 sufría en el cole. En el 90 padecí la secundaria y en el 94 me torturaba pensando qué hacer en la universidad. Entre el 2002 y el 2014 el castigo consistía en redactar desde el diario los goles que otros le hacían al Perú de Burga. Hoy en Somos voy a escribir historias cortas sobre los hombres que nos hicieron mundialistas de nuevo. Lo que ocurre con ellos cuando se apaga la luz. Que de la táctica y el gps se ocupen otros. Yo hablaré de la selección peruana, la fe de mi hijo Mateo. O mejor dicho, del único equipo del mundo que consigue que un hincha de la ‘U’ grite los goles de un jugador nacido en Alianza. O sea que yo, claro, también idolatre a Paolo".

Miguel Villegas, periodista.

Renato Cisneros

Periodista



"En lo personal, el fútbol ha sido siempre un recordatorio de cuán vivo está mi lo primitivo, lo puro, lo infantil. Difícil no suscribir a Nick Hornby cuando dice: «me enamoré del fútbol igual que más tarde me enamoré de las mujeres: de repente, sin crítica, sin pensar en el dolor que traería consigo». Durante el Mundial quiero escribir sobre esos amores y trastornos. Sobre lo que las victorias y fracasos de la selección hacen con nosotros".

Renato Cisneros, periodista.

Gino Di Dudas

Vieja gloria



"Cada cuatro años el relámpago de la vida estremece mi metro cincuenta de humanidad. Prótesis de cadera incluida. La ocasión es la misma: llega otro mundial de fútbol y aún no he muerto. Amo este deporte hasta lo microscópico, eso que los insensibles llaman anécdota. Por eso me importa la altura del césped en el Mordovia Arena –ahí debuta Perú. Yo debuté en Jirón Huatica, cuadra 7, lo que fisiológicamente me hace peruano. Tuvieron que pasar 36 años para volver a pisar la cancha de la felicidad. Son los mismos que tengo de viudo, debe ser una señal: ¡Rusia, déjanos mojar los labios en las mieles del triunfo! Llego a Moscú con fe. Con esperanza. Y con mi papagayo".