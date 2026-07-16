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Resumen

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Por Oscar García

Hace algunos años que las orquestas y ensambles de cámara de Lima comenzaron a mirar más allá del repertorio clásico. Bandas sonoras, canciones de anime y grandes éxitos del pop y el rock encontraron una nueva vida entre violines, violonchelos y otros instrumentos tradicionalmente asociados a las salas de concierto. El fenómeno no es nuevo, pero, lejos de agotarse, parece seguir en alza. Basta revisar la cartelera para comprobar que estos espectáculos se han convertido en una presencia habitual, con propuestas que apelan tanto a la nostalgia como a públicos jóvenes que quizá llegan por primera vez a un teatro atraídos por canciones que ya conocen de memoria.

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