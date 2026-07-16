Hace algunos años que las orquestas y ensambles de cámara de Lima comenzaron a mirar más allá del repertorio clásico. Bandas sonoras, canciones de anime y grandes éxitos del pop y el rock encontraron una nueva vida entre violines, violonchelos y otros instrumentos tradicionalmente asociados a las salas de concierto. El fenómeno no es nuevo, pero, lejos de agotarse, parece seguir en alza. Basta revisar la cartelera para comprobar que estos espectáculos se han convertido en una presencia habitual, con propuestas que apelan tanto a la nostalgia como a públicos jóvenes que quizá llegan por primera vez a un teatro atraídos por canciones que ya conocen de memoria.

Las próximas semanas confirman que el fenómeno, lejos de perder fuerza, se ramifica. Hay una cita para los seguidores de una de las mayores estrellas del pop actual, otra que convoca a más de 40 músicos para revivir grandes clásicos de la salsa, y una tercera que promete emocionar a toda una generación criada con la música de “Los Caballeros del Zodiaco”.

Taylor Swift entre cuerdas

Desde “You Belong With Me” y “Shake it off” hasta “All Too Well”, “Blank Space” y “Cruel Summer”. El repertorio de Taylor Swift es el punto de partida de “Swiftie Strings — Armonissimo’s Version”, una propuesta que traslada algunas de las canciones más populares de la estrella estadounidense a un formato íntimo de quinteto de cuerdas y piano. El espectáculo corre a cargo del ensamble Armonissimo y propone un recorrido por las distintas “eras” de la cantante mediante arreglos originales preparados especialmente para este formato. La selección incluye también canciones como “Enchanted”, “August” y “Lover”, acompañadas por un diseño de luces sincronizadas con la música que busca completar la experiencia.

A diferencia de otros espectáculos que recurren al despliegue de una orquesta completa, aquí la apuesta se acerca a la música de cámara. Las canciones son despojadas de buena parte de la instrumentación y producción de sus grabaciones originales para ser reconstruidas alrededor de las cuerdas y el piano. “Swiftie Strings — Armonissimo’s Version” aún tiene fechas para el 17 y 18 de julio en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima.

La salsa se vuelve sinfónica

En el otro extremo de la escala aparece “Salsa Sinfónica”, un espectáculo que reunirá a más de 40 músicos sobre el escenario del Anfiteatro del Parque de la Exposición. La propuesta combina orquesta sinfónica, banda, voces y coros para reinterpretar canciones que forman parte de la historia de uno de los géneros más populares de Latinoamérica. El recorrido musical incluirá la obra de figuras como Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa y Oscar D’León, además de agrupaciones como El Gran Combo de Puerto Rico y Grupo Niche.

Más de 40 músicos llevarán los grandes clásicos de la salsa a un formato sinfónico en el Parque de la Exposición.

La producción está a cargo de Studio Tres, productora responsable de espectáculos como “90s sinfónico” y “Reggaetón Sinfónico”, antecedentes que demuestran hasta qué punto el tratamiento orquestal ha comenzado a explorar territorios musicales que hace algunos años podían parecer menos evidentes. En esta ocasión, el despliegue irá además más allá de la música: el espectáculo incorporará bailarines, visuales, luces y efectos especiales. “Salsa Sinfónica” se realizará el sábado 18 de julio, a las 8 p.m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El regreso de Animatissimo

El anime, uno de los repertorios que más tempranamente encontró un público dentro de esta corriente de conciertos temáticos, también tendrá una nueva cita. Animatissimo regresará al Gran Teatro Nacional con “Seinto no Requiem”, un espectáculo que celebra los 40 años de “Los Caballeros del Zodiaco”. La agrupación, una de las que ha impulsado en Lima la interpretación sinfónica de música vinculada a la cultura popular, prepara un repertorio diferente al presentado en su anterior concierto dedicado a la serie. Esta vez, el recorrido abarcará las sagas de Asgard, Poseidón y Hades, además de la película “Los Caballeros del Zodiaco: contra Lucifer”.

La orquesta sinfónica estará acompañada de voces y coro para interpretar temas como “Soldier Dream”, “Pegasus Fantasy”, “Chikyuugi” y otras composiciones vinculadas a algunos de los episodios más recordados de la historia de Saint Seiya, desde el sacrificio de los Caballeros Dorados hasta el descenso al Inframundo. La celebración contará además con Marcos Patiño y Pepe Vilchis, voces latinoamericanas de Ikki de Fénix y Shun de Andrómeda, respectivamente. “Animatissimo: Seinto no Requiem” se presentará el 29 de agosto, a las 8 p.m., y el 30 de agosto, con funciones a las 4 y 8 p.m., en el Gran Teatro Nacional.

Tres propuestas muy distintas entre sí que confirman la vigencia de una fórmula que hace tiempo dejó de ser una rareza en la cartelera limeña.//