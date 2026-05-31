Había algo especialmente absurdo (y por eso mismo inolvidable) en ver a Ghostface tropezarse, perseguir a Cindy Campbell entre gritos exagerados o convertir una escena de asesinato en un sketch ridículo. Cuando “Scary Movie” llegó a los cines en 2000, tomó el suspenso adolescente que películas como “Scream” habían convertido en un fenómeno y decidió reírse de él sin ningún tipo de vergüenza. El resultado fue inmediato: una película que transformó el terror en una comedia particular y que terminó definiendo buena parte del humor irreverente de los primeros años de la década.

La cinta, dirigida por Keenen Wayans y escrita por los hermanos Marlon y Shawn Wayans, apareció en pleno auge del cine de horror juvenil. “Scream”, “Sé lo que hicieron el verano pasado” y “El proyecto de la bruja de Blair” dominaban la conversación cultural y habían convertido al miedo en entretenimiento adolescente. “Scary Movie” entendió perfectamente ese fenómeno y decidió exagerarlo hasta el absurdo. La famosa escena inicial inspirada en Drew Barrymore, las llamadas telefónicas interminables o los asesinos torpes funcionaban porque el público reconocía inmediatamente las referencias.

Cindy Campbell y Ghostface protagonizaron una de las escenas de pelea más absurdas y recordadas de la primera entrega “Scary Movie”, en 2000. / Paramount Pictures

Con el tiempo, la saga amplió su universo y comenzó a parodiar distintas etapas del terror contemporáneo. “El aro”, “Saw”, “Actividad paranormal” y hasta películas de ciencia ficción o dramas sobrenaturales encontraron espacio dentro de un universo donde nada parecía demasiado serio. Cada nueva entrega se convirtió, en cierta forma, en una cápsula cultural de los productos cinematográficos de su época.

Pero “Scary Movie” no solo fue importante por las películas que imitaba. También lo fue por el tipo de humor que proponía. Los hermanos Wayans llevaron a la pantalla una mezcla de sátira, referencias pop, comedia física y humor incómodo que ya habían explorado en programas como “In Living Color”. El suyo era un estilo exagerado y completamente consciente de sí mismo. No buscaba elegancia: buscaba hacer reír incluso desde lo absurdo.

Las dos primeras películas conservaron claramente esa identidad. Sin embargo, tras la salida de los Wayans, la franquicia cambió de rumbo. Las siguientes entregas apostaron por un humor más cercano al gag rápido y a la acumulación de guiños, manteniendo el éxito comercial, pero perdiendo parte de la voz irreverente que había convertido a las primeras cintas en clásicos de videoclub y televisión por cable.

Veinticinco años después del estreno original, la saga prepara ahora su regreso con “Scary Movie 6”, una nueva entrega que apuesta directamente por la nostalgia de quienes crecieron viendo a Cindy Campbell escapar (probablemente sin demasiado éxito) de asesinos, fantasmas y criaturas sobrenaturales.

Además… La saga en cines 2000: “Scary Movie” La película que comenzó todo. Dirigida por Keenen Ivory Wayans y escrita por los hermanos Wayans, parodiaba principalmente a “Scream” y “Sé lo que hicieron el verano pasado”.

2001: “Scary Movie 2” La secuela llegó apenas un año después y mantuvo el control creativo de los Wayans. Tomó elementos de películas como “El exorcista” y “Los ángeles de Charlie”.

2003: “Scary Movie 3” La franquicia cambió de rumbo tras la salida de los Wayans. Dirigida por David Zucker, la cinta apostó por un humor más absurdo y menos irreverente. Sus referencias centrales fueron “El aro” y “Señales”.

2006: “Scary Movie 4” Continuó la etapa Zucker y parodió títulos como “Saw”, “La maldición” y “La guerra de los mundos”. ﻿ 2013: “Scary Movie 5” La entrega más criticada de la saga llegó siete años después. Sin Faris ni Hall, la película intentó actualizarse con referencias a “Actividad paranormal” y “El cisne negro”.

2026: “Scary Movie 6” Trece años después, se retoma la saga con el esperado regreso de los hermanos Wayans, Anna Faris y Regina Hall.

El regreso del cuarteto original

Dirigida por Michael Tiddes, “Scary Movie 6” apostará por recuperar el espíritu irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno de los 2000. Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente parecido a Ghostface, Cindy Campbell, Brenda Meeks, Ray y Shorty volverán a encontrarse en medio de asesinatos, fenómenos paranormales y situaciones absurdas donde ninguna franquicia de terror estará realmente a salvo.

La película marcará el regreso de Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans y Shawn Wayans, protagonistas de las primeras entregas y responsables de algunos de los momentos más recordados de toda la saga. Esta vez, la historia buscará burlarse no solo de las películas de terror contemporáneas, sino también de la obsesión actual de Hollywood por los ‘reboots’, ‘remakes’, secuelas, precuelas, ‘spin-offs’ y las llamadas “películas legado”.

Entre las producciones y tendencias que serían parodiadas aparecen referencias a “M3GAN”, “Get Out”, “Longlegs” y “La sustancia”. La nueva entrega también jugará con el exceso de franquicias y las supuestas “últimas películas” que terminan teniendo continuaciones inesperadas.

Brenda (Hall) y Ray (Wayans) regresan a “Scary Movie 6”, retomando la química cómica que convirtió a ambos personajes en favoritos de toda una generación. / Paramount Pictures

El retorno creativo de los hermanos Wayans ha despertado expectativa entre los seguidores más fieles de “Scary Movie”, especialmente porque las primeras películas son recordadas por ese tono absurdo y provocador que nunca tuvo miedo de incomodar o cruzar cualquier límite con tal de convertir el terror en comedia.