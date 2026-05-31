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En la sexta entrega de Scary Movie retornan recordados personajes como Doofy (Dave Sheridan), Shorty (Wayans) y Cindy (Faris).
En la sexta entrega de Scary Movie retornan recordados personajes como Doofy (Dave Sheridan), Shorty (Wayans) y Cindy (Faris).
/ Paramount Pictures
Por Pierina Denegri Davies

Había algo especialmente absurdo (y por eso mismo inolvidable) en ver a Ghostface tropezarse, perseguir a Cindy Campbell entre gritos exagerados o convertir una escena de asesinato en un sketch ridículo. Cuando “Scary Movie” llegó a los cines en 2000, tomó el suspenso adolescente que películas como “Scream” habían convertido en un fenómeno y decidió reírse de él sin ningún tipo de vergüenza. El resultado fue inmediato: una película que transformó el terror en una comedia particular y que terminó definiendo buena parte del humor irreverente de los primeros años de la década.

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