“Al proteger a una abeja, se protege el futuro”: por qué el Perú acaba de marcar un precedente mundial al darles derechos legales a las abejas meliponas

Por Celeste Pérez

En la Amazonía peruana, una decisión local está marcando un precedente inédito: las abejas amazónicas sin aguijón han sido reconocidas como sujetos de derechos. A través de ordenanzas municipales en Satipo y Nauta, estos pequeños polinizadores (claves para la vida del bosque y para las culturas indígenas) pasan a tener derechos propios y protección legal, junto con los ecosistemas que habitan.

