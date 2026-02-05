Adrián Bello anuncia concierto especial por el Día del amor: “Ser cursi siempre va a ser mejor que ser una mala persona”

El amor ha sido el hilo conductor en la música de Adrián Bello desde sus primeras canciones. Ha transitado por distintos géneros, ha cantado en inglés y luego en español, pero el epicentro de su propuesta siempre ha girado en torno a ese sentimiento en todas sus formas y etapas. Sin embargo, hasta ahora no había coincidido su repertorio romántico con la fecha más simbólica del calendario. Eso cambiará este 2026 con “Bello Amor”, el concierto que ofrecerá el sábado 14 de febrero a las 7:30 p.m. en el Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María.

“Nunca había podido hacer un show el mismo 14 de febrero. Haber conseguido esta fecha y este local es súper bonito. Estamos construyendo un show alrededor del amor pero con la forma de una historia. Vamos a contar una historia de una relación en diferentes momentos a través de mis canciones y apoyándonos también en la infraestructura del local que tiene pantallas, va a ser algo interactivo y bien emotivo”, comenta el cantautor sobre la propuesta que va más allá del recital para presentar una narrativa escénica.

Un show para emocionar

El espectáculo incluirá canciones conocidas de su repertorio como “Escondidos”, “Una noche más” y “Las cosas simples”, además de clásicos del bolero en los que Bello se desenvuelve con la naturalidad de quien ha crecido atesorando esos sonidos. “El repertorio del show es largo. Voy a usar mis canciones como vehículo, pero en algunos momentos voy a apoyarme de otras canciones que me encantan y que me han acompañado durante toda mi vida para llorar mis penas y para enamorarme. Será emocionante porque también hay canciones que no he tocado nunca”.

La propuesta también busca alejarse del ideal romántico inalcanzable. “Creo que la gente va a salir bien emocionada porque finalmente no me interesa hablar de un amor perfecto, porque es irreal, vamos a mostrar algo bien verdadero, porque el amor es así: tiene de bonito, pero también tiene de feo y hay que hablarlo porque sino lo idealizamos y eso nos juega en contra”.

El carácter especial de esta presentación también se muestra en las invitadas en escena. “Bello Amor” contará con la participación de Gisela Ponce de León y de Abril Zignago como show de apertura.

Abrl y Gisela Ponce de León serán parte del show.

En el caso de Ponce de León, la relación artística con Adrián Bello se remonta a casi una década. “A Gisela la admiro como a pocas personas, tiene un talento increíble. Creo que muy poca gente hace lo que ella hace. A ella la conozco ya hace cerca de 10 años, la conocí a través de mi pareja. Conectamos muy rápido en cuanto a la música. Creo que la primera vez que la conocí fue en un cumpleaños suyo, que era un karaoke”, cuenta el artista.

Esa afinidad se tradujo pronto en colaboraciones. “Creo que esa misma noche cantamos algo juntos. Así que venimos compartiendo música desde hace mucho. Yo he cantado en shows suyos, ella ha cantado en shows míos. Pero hace un tiempito que no compartíamos escenario, así que qué mejor que el día del amor y la amistad”.

La velada abrirá con Abril Zignago, quien realizará uno de sus primeros shows en vivo desde que presentó su proyecto ABRL. “Me entusiasma mucho el proyecto de Abril, se siente súper honesto, poco pretencioso, muy ella, eso es algo que a mí me entusiasma mucho cuando escucho algo nuevo, que sienta la identidad de la persona, no una tendencia. Además, ella canta precioso. Todos en esa familia cantan precioso”, dice en referencia a la más joven de los hijos de Gianmarco Zignago.

Una ola de amor

En los últimos años, Bello ha profundizado su vínculo con el bolero y la tradición romántica latinoamericana. “El año pasado estuve muy conectado con el bolero y con ese lado de la música romántica latina. Yo siempre he conectado mucho con lo antiguo, hay algo allí que me llama más que lo contemporáneo. Estas voces poco trabajadas, bien crudas y verdaderas de antes me tocan bastante”.

Adrián Bello ha publicado discos como "Multicolor" y "Apprentice". (Foto: Difusión)

De esa conexión surgió el proyecto paralelo “Bellos boleros”. “Yo ya había hecho un par de boleros, en mi disco ‘Bailemos en la sala’ hay un par, pero creo que los mejores boleros ya se hicieron. Bajo esa idea dije: voy a hacer un homenaje a esas canciones que me encantan. Y ha sido una etapa muy linda la de ‘Bellos boleros’. Les puse volumen 1 y 2 con la idea de que, por allí, quizás, a lo largo de mi vida, puedan haber volumen 3,4 o quién sabe. Pero es un proyecto paralelo a mi música como cantautor”.

Su educación sentimental estuvo marcada por canciones de amor de distintas épocas. “Yo he crecido con un montón de canciones de amor. Desde esas de vibra Ritmo Romántica a los boleros antiguos. Hay mucho material muy rico para hacer versiones en el escenario con mi banda. Y eso me entusiasma un montón”.

En tiempos donde la agresividad parece imponerse en redes y espacios públicos, Bello no tiene miedo a reivindicar la sensibilidad. “También hay una contra ola a esta ola de violencia y de insultarnos todos en redes sociales y de pelearnos, una contra ola a esa creciente mirada de rechazo a lo desconocido o diferente, y esta contra ola hace que seamos cursis. La sensibilidad, el amor, la vulnerabilidad, finalmente son emociones muy poderosas”. Por eso lo dice sin rodeos: “Creo que ser cursi siempre va a ser mejor que ser una mala persona, así que prefiero ser cursi”.

Consciente de las dificultades de sostener una carrera independiente, el cantautor también atraviesa un proceso personal. “Hacer un proyecto musical independiente es súper complicado, difícil y caro y retador en muchos sentidos, sobre todo si eres solista. Yo tengo la suerte de tener un equipo pequeño que me acompaña, pero la mayoría de proyectos independientes no tienen ni siquiera un equipo: es una persona lidiando con todo”. A pesar de los logros, reconoce la complejidad de la industria y su propia tendencia al control. “Yo soy demasiado ¿control freak’ y todo lo que no puedo controlar, me desespera y me da una ansiedad tremenda. Este año lo que estoy intentando es soltar un poco ese monstruo del control que tengo adentro y fluir con lo que venga. Sí tengo un hito importante entre septiembre y octubre que anunciaré dentro de un par de meses. Voy a concentrarme en eso, que es algo que me entusiasma mucho”.

Mientras tanto, el 14 de febrero será el punto de encuentro entre su cancionero y una fecha que, por fin, hará justicia a su trayectoria romántica.//

Las entradas al show de Adrián Bello están a la venta en Ticketmaster. Hay descuentos disponibles. El 50% de descuento para la segunda entrada en la zona platea. Además, si compras una mesa para 4 personas, solo pagas 3 entradas.