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aespa se ha consolidado como uno de los nombres clave de la cuarta generación del K-pop, con giras internacionales y una creciente presencia en los principales mercados musicales.
aespa se ha consolidado como uno de los nombres clave de la cuarta generación del K-pop, con giras internacionales y una creciente presencia en los principales mercados musicales.
Por Oscar García

A primera vista, aespa podría parecer un grupo de K-pop más: cuatro integrantes, coreografías precisas, visuales impactantes y canciones diseñadas para el alcance global. Pero basta rascar un poco para que aparezca algo distinto. Lo que hay detrás no es solo música colorida, sino un universo propio, con reglas, personajes y un lenguaje que descoloca incluso a quienes creen conocer el género. Términos como “Kwangya”, “ae”, “Naevis” o “SYNK” parecen sacados de Star Trek, pero son parte esencial de una propuesta más cercana a la ciencia ficción que al pop. Con aespa, esa frontera prácticamente desaparece.

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