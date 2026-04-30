A primera vista, aespa podría parecer un grupo de K-pop más: cuatro integrantes, coreografías precisas, visuales impactantes y canciones diseñadas para el alcance global. Pero basta rascar un poco para que aparezca algo distinto. Lo que hay detrás no es solo música colorida, sino un universo propio, con reglas, personajes y un lenguaje que descoloca incluso a quienes creen conocer el género. Términos como “Kwangya”, “ae”, “Naevis” o “SYNK” parecen sacados de Star Trek, pero son parte esencial de una propuesta más cercana a la ciencia ficción que al pop. Con aespa, esa frontera prácticamente desaparece.

Sucede que aespa no es una banda de K-pop convencional. El cuarteto, creado por SM Entertainment y debutado en noviembre de 2020, está construido sobre una premisa que roza lo fantástico: cada una de sus integrantes (Karina, Giselle, Ningning y Winter) tiene un avatar digital —una versión virtual de sí misma— que habita un universo paralelo con historia, villanos y mitología propios. Hay una entidad antagonista que busca romper la conexión entre las chicas y sus alter egos digitales. Y luego están los fans —los MY— que llevan años escuchando sus canciones y descifrando ese lore como si fuera un expediente clasificado.

aespa ha construido una identidad única en el K-pop al integrar avatares digitales y narrativa sci-fi en su propuesta musical, convirtiendo cada lanzamiento en un nuevo capítulo de su universo.

Y, sin embargo, aespa es uno de los proyectos más exitosos de la llamada cuarta generación del K-pop, a la que pertenecen grupos de chicas como ITZY, Ive, Le Sserafim, NewJeans y más. Detrás de aespa hay un equipo de producción musical de primer nivel que siempre ha sabido hibridar géneros como el hyperpop, el hip hop, el R&B y el trap con una estética futurista muy marcada.

Desde “Black Mamba”, su single de debut, estaba claro que el grupo no iba a seguir un manual. Antes de que terminara 2020, la canción ya era viral por su producción densa, agresiva, construida en capas, y por venir acompañada de un universo narrativo que los fans podían explorar, debatir y expandir. “Next Level”, lanzada en 2021, terminó de confirmar la propuesta. La canción es estructuralmente inusual para el pop: avanza a través de distintos registros sin una lógica convencional de verso, coro y puente. Ese truco lo repetirán varias veces en toda su discografía.

Aespa confirma show en Perú como parte de su próxima gira mundial 2026-27. (Foto: Difusión)

Dentro del grupo, los roles están bien definidos. Karina es la líder y la figura visual central, con una presencia escénica casi etérea que sus fans describen como magnética. Giselle es la rapera principal, con un estilo más suelto que equilibra el conjunto. Winter aporta un timbre vocal limpio y preciso. Y Ningning —probablemente la voz más potente del grupo— sostiene la arquitectura melódica en los momentos de mayor exigencia. Es una combinación que funciona no solo sobre el papel, sino también en el escenario, donde la sincronía alcanza una precisión milimétrica.

En los últimos años, el grupo ha mostrado interés por bajar ligeramente el tono de su fantasía más densa. Singles como “Rich Man”, y sus aires rockeros, y, sobre todo, “Dirty Work” —con guiños al trap y al trip hop— se alejaron parcialmente de la narrativa fantasiosa para explorar un sonido más directo. La reacción de los fans fue reveladora: algunos celebraron la apertura a sonidos más arriesgados, otros reclamaron el regreso de las melodías bonitas y la densidad conceptual de los primeros años.

Aespa llega a Lima

Ese vaivén encuentra ahora un nuevo punto de equilibrio. Lemonade, su segundo álbum de estudio, se lanzará el 29 de mayo con diez canciones y será su primer disco de larga duración en dos años, tras Armageddon (2024), que lideró el ranking de iTunes en 25 regiones. El nuevo trabajo apunta a mostrar a aespa en una de sus versiones más ambiciosas, como sugiere su primer tráiler de adelanto. Porque sí: aespa es un grupo tan narrativo que se presenta con pequeños cortos que funcionan casi como piezas cinematográficas. Lo visto hasta ahora confirma un retorno a su identidad futurista y al juego de dobles realidades que define su propuesta.

En todo este tiempo, el grupo no ha dejado de crecer a nivel global: fue reconocido como “Grupo del Año” en los Billboard Women in Music 2025, recibió una nominación a Mejor Artista Femenina de K-pop en los American Music Awards 2026 y obtuvo un Red Dot Design Award 2026 en la categoría de diseño de producto, confirmando su influencia no solo musical, sino también visual. Las preventas de Lemonade ya están disponibles a nivel mundial.

aespa ha destacado por un sonido que mezcla hyperpop, hip hop y electrónica, con estructuras poco convencionales que rompen la lógica del pop tradicional.

Todo esto llegará a Lima el 9 de septiembre, cuando aespa se presente en Costa 21. El concierto se inscribe en una seguidilla de anuncios que, en pocos meses, ha reconfigurado el panorama del K-pop en el país. Stray Kids ya actuó aquí. BTS y ENHYPEN tienen fechas confirmadas. BLACKPINK abrió una tienda pop-up en Miraflores. El mercado peruano vuelve a consolidarse como una plaza clave para el pop coreano, lo que empuja a sus principales artistas a incluir Lima en sus giras.

Además… Venta de entradas Aespa: fechas y horarios Producida por Live Nation, la gira llevará la propuesta escénica de aespa —marcada por su carácter inmersivo— a recintos de Asia, Norteamérica, Latinoamérica, Reino Unido y Europa. Como parte del tramo latinoamericano, la parada en Lima forma parte de ese circuito global. Para el público local, las entradas estarán disponibles en preventa Weverse el miércoles 6 de mayo de 11 a.m. a 2 p.m., seguida de la preventa BBVA desde las 2 p.m. de ese mismo día hasta el viernes 8 de mayo a la 1:59 p.m. a través de Teleticket. La venta general comenzará el viernes 8 de mayo a las 2 p.m. Más información en aespaworldtour.com.