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Resumen

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Alessandra Fuller es parte del reparto de "Mañana me caso", en cartelera desde el jueves 13 de agosto del 2026. (Foto: Difusión)
Alessandra Fuller es parte del reparto de "Mañana me caso", en cartelera desde el jueves 13 de agosto del 2026. (Foto: Difusión)
Por Jorge Chávez Noriega

Tras conquistar a toda una generación con ‘Ven, baila quinceañera’, Alessandra Fuller vuelve a compartir pantalla con sus recordadas compañeras en ‘Mañana me caso’, la nueva comedia dirigida por Miguel Zuluaga que se estrena este 13 de agosto. “Cuando leímos el guion nos encantó porque nos encuentra en una etapa mucho más adulta. Eso nos permitió explorar personajes con mayor profundidad y libertad. Además, la película tiene varios guiños a nuestras propias vidas, lo que hizo que el proceso fuera muy divertido e incluso terapéutico”, nos dice la actriz.

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