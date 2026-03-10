Escuchar
Alfredo Bryce Echenique retratado por "El Comercio" en junio del 2023. (Foto: Musuk Nolte)
Por Leonardo Ledesma Watson

Es muy curioso que cuando un escritor se muere, en un acto poderoso de ironía, sobran las palabras. Hoy ha muerto Alfredo Bryce Echenique, un autor del que se habló muchísimo en vida y al que seguramente veremos persistir en la memoria de sus lectores ahora que ya no está. Amigo de sus amigos, escritor prolífico, excesivo, a ratos polémico, con la suficiente ternura para que a cualquiera le den ganas de querer darle un abrazo, y con esa picardía familiar que a cualquiera le den ganas de invitarle un whisky, Bryce Echenique deja una obra vastísima y, en muchos casos, imprescindible.

