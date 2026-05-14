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Equipo de vóley tricampeón de Alianza Lima: Esmeralda Sánchez, Sandra Ostos, Ysabella Sánchez, Diana de la Peña, Clarivett Yllescas y Maeva Orlé.
Equipo de vóley tricampeón de Alianza Lima: Esmeralda Sánchez, Sandra Ostos, Ysabella Sánchez, Diana de la Peña, Clarivett Yllescas y Maeva Orlé.
/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME
Por Jorge Chávez Noriega

Tres días después de alcanzar la gloria en un ajustado “extra game” frente a la Universidad San Martín, los ecos de la celebración todavía vibran en las voces y el corazón de las jugadoras íntimas, reunidas por última vez esta temporada en el estadio Alejandro Villanueva. Allí, entre cámaras, flashes y camisetas blanquiazules, cumplen una maratón de entrevistas antes de emprender caminos distintos.

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