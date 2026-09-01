Por Alejandra Garboza

Hay murales que decoran una pared y otros que consiguen convertirla en un lugar de memoria. Ese es el camino que ha recorrido Todas Las Sangres, colectivo artístico vinculado a la identidad de Alianza Lima que, durante más de una década, ha llevado la historia del club a muros, calles y espacios que hoy forman parte del recorrido de miles de hinchas. Su trabajo no busca únicamente pintar: busca que una generación reconozca a sus ídolos, que otra los descubra y que el barrio, en especial La Victoria, también se sienta parte de esa historia.

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