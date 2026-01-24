Año Nuevo Chino 2026: Los símbolos detrás de esta celebración para asegurar la buena fortuna

El Año Nuevo Chino no es solo una fecha en el calendario; es un lenguaje de símbolos diseñado para atraer lo positivo y alejar las malas vibras. En el marco de estas festividades, el profesor de chino Juan Cánepa explica que cada elemento, desde la forma de la mesa hasta el ingrediente más sencillo en la comida, tiene una razón de ser arraigada en milenios de tradición.

La mesa redonda: El círculo de la igualdad

Uno de los símbolos más potentes de la festividad es la mesa redonda donde las familias se reúnen para la cena de reencuentro. Según explica el profesor Cánepa, la circularidad tiene un componente psicológico y social fundamental: la igualdad. “En una mesa redonda es más fácil que todos interactúen, que todos compartan sus ideas en igualdad de condiciones”.

A diferencia de las mesas rectangulares, donde la cabecera denota jerarquía y poder, la mesa redonda permite que la familia sea una sola unidad. Aunque internamente se sepa quién es la cabeza de la familia por respeto al “li” (etiqueta y rito), visualmente todos son iguales, fomentando que la felicidad y el diálogo fluyan sin barreras.

La mesa redonda no solo se usa en el Año Nuevo Chino, sino también en la cotidianidad y en los negocios. / Jesús Saucedo

El banquete de la abundancia y la vida larga

La comida es, quizás, el vehículo más importante de la simbología china. El profesor destaca el concepto de “Yú” (abundancia), un carácter que suena exactamente igual a la palabra “pez” o “pescado” en chino. Por esta razón, el pescado es indispensable en los banquetes; comerlo simboliza el deseo de tener una vida próspera y cosechas abundantes.

Otro pilar gastronómico son los fideos o tallarines. Cánepa advierte sobre una regla de oro: jamás deben cortarse. “Si los cortas, estás cortando tu vida”. La longitud del fideo representa la longevidad y la continuidad de la buena fortuna; por ello, mientras más largos sean, mejor es el augurio para quien los consume.

Incluso el primer bocado del año tiene una intención específica. Es tradición comer caramelos apenas inicia el ciclo para que “las primeras palabras que uno diga en el año sean dulces”. Es un gesto poético que busca endulzar el destino y las relaciones interpersonales desde el primer segundo.

Los fideos son parte esencial de la vida larga. / Mario Zapata N.

Protección y fortuna en el hogar

La simbología también se traslada a la decoración y los objetos. El famoso “Hongbao” o sobre rojo, que los mayores entregan a los jóvenes con dinero, es un deseo de bendición y prosperidad envuelto en el color de la buena fortuna.

En las puertas de las casas del sur de China, es común ver el carácter “FU” (felicidad/fortuna) colocado de cabeza. El profesor aclara que esta curiosa costumbre responde a un juego de palabras: en chino, la acción de “voltear” (tao) suena igual a la palabra “llegar”. Así, poner la fortuna al revés significa literalmente que “la fortuna ha llegado” al hogar.

Regalar sobres rojos “es una forma de desear buena suerte y abundancia a tus seres queridos y amistades”. (Foto: @anaasesora / Instagram)

Ahuyentar lo negativo: El rugido y los espejos

Finalmente, el Año Nuevo es una batalla ritual contra los malos espíritus. Cánepa explica que a lo negativo no le gusta la algarabía ni el ruido, razón por la cual los fuegos artificiales y la música estridente de la Danza del León (tambores y platillos) son esenciales para espantar las malas energías.

Un detalle fascinante revelado por el profesor se encuentra en la frente de las cabezas de león. Antiguamente, portaban un espejo para que, al ingresar a un lugar, los malos espíritus se vieran reflejados. “Al verse reflejados, ellos mismos se espantan de lo que están viendo y salen corriendo”, detalla Cánepa sobre este mecanismo de protección espiritual.

Así, entre frutas como mandarinas y naranjas, cuyos nombres en chino también evocan la riqueza, y rituales de protección, el Año Nuevo Chino se consolida como una festividad donde nada es azaroso y todo es una invitación a la felicidad y buena fortuna.