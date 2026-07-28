Celebra el cajón peruano durante tres días con actividades gratuitas.
Celebra el cajón peruano durante tres días con actividades gratuitas.
Por Alejandra Garboza

En el marco de las celebraciones por el Día del Cajón Peruano, el Ministerio de Cultura realizará una nueva edición del Festival Internacional de Cajón y Percusión 2026, un encuentro que convertirá a la sede central, en San Borja, en el punto de reunión de músicos, investigadores y amantes de la percusión del 31 de julio al 2 de agosto. Lo mejor de todo: todas las actividades serán gratuitas.

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