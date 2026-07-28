En el marco de las celebraciones por el Día del Cajón Peruano, el Ministerio de Cultura realizará una nueva edición del Festival Internacional de Cajón y Percusión 2026, un encuentro que convertirá a la sede central, en San Borja, en el punto de reunión de músicos, investigadores y amantes de la percusión del 31 de julio al 2 de agosto. Lo mejor de todo: todas las actividades serán gratuitas.

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Más que un festival de conciertos, la propuesta busca acercar al público a uno de los instrumentos más representativos del patrimonio afroperuano. Durante tres días, los asistentes podrán participar en clases maestras, conversatorios, presentaciones de libros, activaciones artísticas y una feria de emprendimientos culturales que pondrá en vitrina a fabricantes de cajones, artesanos y propuestas gastronómicas.

La programación reunirá a reconocidos exponentes nacionales e internacionales como Fiesta Negra, Juan “Cotito” Medrano y La Voz del Cajón, Zafradú y el Punto de Cultura Ambiente Criollo, entre otros invitados que mostrarán la diversidad de lenguajes que hoy conviven alrededor de la percusión. Además, esta edición contará con la presencia de artistas y especialistas provenientes de Brasil, Paraguay y Chile, gracias al respaldo del programa Ibermúsicas, fortaleciendo el intercambio cultural entre países iberoamericanos.

Uno de los momentos más esperados será la Gran Cajoneada, programada para el domingo 2 de agosto en la explanada del Ministerio de Cultura. La actividad invita a ciudadanos, músicos y visitantes de todas las edades a participar en una interpretación colectiva del cajón peruano, en un homenaje al instrumento que ha acompañado durante generaciones al festejo, la marinera, el tondero y otras expresiones musicales del país. La jornada también marcará el inicio de los conciertos estelares y diversas intervenciones artísticas.

Las actividades comenzarán desde las 11:00 a. m. el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, mientras que el domingo 2 de agosto la programación iniciará al mediodía. La explanada del ministerio también albergará una feria donde los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo de luthiers especializados en la fabricación de cajones, además de disfrutar de propuestas gastronómicas y otros emprendimientos vinculados a la cultura peruana.

El festival busca consolidarse como una plataforma de encuentro entre distintas escuelas y estilos de percusión, al tiempo que fortalece el reconocimiento del cajón peruano como un símbolo de identidad nacional y una expresión viva del patrimonio cultural. Con el respaldo del Centro Cultural de España en Lima, Ibermúsicas y el Punto de Cultura Repercuté, el evento reafirma la proyección internacional de un instrumento que ha trascendido fronteras y hoy forma parte de múltiples tradiciones musicales.

Para quienes disfrutan de la música en vivo o desean acercarse por primera vez al universo del cajón peruano, esta será una oportunidad para aprender, escuchar y, sobre todo, participar de una celebración que pone en valor uno de los sonidos más emblemáticos del Perú.