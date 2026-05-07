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A pesar de los 47 años que los separan, Billie Eilish ha dicho que James Cameron la trató como a una igual durante el rodaje. Ambos codirigieron la película.
A pesar de los 47 años que los separan, Billie Eilish ha dicho que James Cameron la trató como a una igual durante el rodaje. Ambos codirigieron la película.
Por Oscar García

Se suele decir que ver a un artista en vivo es la forma suprema de conexión con la música. Hoy esa afirmación admite matices. A veces se olvida que, para muchos, la experiencia del concierto ya ocurre a través de una pantalla: la del celular que se alza sobre la multitud o la de una sala de cine cuando la gira no llega al país. No es lo mismo que estar ahí, claro. Pero el concierto grabado ha dejado de ser un consuelo para convertirse en una experiencia con peso propio: estreno global, butacas llenas y una narrativa pensada desde el inicio para la pantalla grande. Esta semana, dos lanzamientos musicales llegan a las salas: la reciente gira de Billie Eilish y un documental de Iron Maiden.

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