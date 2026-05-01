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Este fin de semana, en la Costa Verde, se realizará el primer festival temático de Bob Esponja. En esta nota, conoce los detalles del evento pensado para toda la familia.
Este fin de semana, en la Costa Verde, se realizará el primer festival temático de Bob Esponja. En esta nota, conoce los detalles del evento pensado para toda la familia.
/ Joel Alonzo
Por Pierina Denegri Davies

Hace más de dos décadas, cuando aún formaba parte del equipo de producción de Nickelodeon en México, Miguel Valladares descubrió un universo que combinaba espectáculo, narrativa y cultura pop. Ese mismo universo, el de Bob Esponja, creado en 1999 por Stephen Hillenburg, ha trascendido generaciones y pantallas, convirtiéndose en una de las franquicias más reconocibles del entretenimiento. Hoy, ese imaginario aterriza en la capital con el Festival Bob Esponja, Una Aventura en Lima, una propuesta temática que, por primera vez, se presenta en este formato y que ocupará la Costa Verde durante tres días: 1, 2 y 3 de mayo.

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