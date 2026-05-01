Hace más de dos décadas, cuando aún formaba parte del equipo de producción de Nickelodeon en México, Miguel Valladares descubrió un universo que combinaba espectáculo, narrativa y cultura pop. Ese mismo universo, el de Bob Esponja, creado en 1999 por Stephen Hillenburg, ha trascendido generaciones y pantallas, convirtiéndose en una de las franquicias más reconocibles del entretenimiento. Hoy, ese imaginario aterriza en la capital con el Festival Bob Esponja, Una Aventura en Lima, una propuesta temática que, por primera vez, se presenta en este formato y que ocupará la Costa Verde durante tres días: 1, 2 y 3 de mayo.

Organizado por Tondero en colaboración con Nickelodeon, el festival busca algo más que convocar fans. La idea es construir una experiencia familiar que combine conciertos, activaciones, espacios lúdicos y gastronomía, todo articulado alrededor del universo de la serie. “No es una feria ni un concierto, es una propuesta que combina distintas experiencias en un mismo lugar”, explica Valladares, quien entiende este proyecto como una forma de explorar nuevas líneas de entretenimiento en el país.

El corazón del festival será un escenario principal dedicado a Bob Esponja, donde se concentrarán los shows musicales y algunas de las intervenciones más esperadas, como el slime, ese icónico “moco verde” de la marca que caerá sobre artistas y conductores, replicando uno de los momentos más recordados de los eventos de Nickelodeon. Por ese escenario pasarán nombres como Daniela Darcourt, Mauricio Mesones, Milena Warthon, Abrl, Adrián Bello, Jaze y la banda Mar de Copas, entre otros artistas invitados.

Abrl, Milena Warthon y Daniela Darcourt son algunas de las artistas que se presentarán en los tres días del festival. / Joel Alonzo

A ellos se suma una presencia clave para los seguidores de la serie, Luis Carreño, voz en español del personaje, quien no solo será parte de las actividades, sino que ofrecerá un show musical y presentaciones en vivo vinculadas al universo de Bob Esponja. También habrá conducción en vivo a cargo de Thiago Bernal y Maríagracia Mora, además de un espacio de streaming liderado por el pódcast juvenil Klamers, que transmitirá contenido durante toda la jornada y permitirá seguir parte de la experiencia a distancia.

El recorrido del festival se organiza en distintas zonas que toman como referencia a los personajes de la serie. La zona principal, dedicada a Bob Esponja, concentra la mayor actividad, pero no es la única. Habrá un espacio asociado a Patricio, pensado para los más pequeños, con inflables, juegos y actividades lúdicas, mientras que la zona Calamardo funcionará como un segundo escenario con teatro infantil, talleres y presentaciones artísticas, en línea con el perfil más cultural del personaje.

En paralelo, la zona Don Cangrejo reunirá la propuesta gastronómica, con más de una decena de opciones que van desde hamburguesas y poke bowls hasta snacks temáticos inspirados en los personajes. Algunos de los restaurantes que estarán presentes son Edo, Chung Tong, Baco y Vaca, Fausa y La Panka, entre otros.

El domingo, la programación empezará más temprano (a las 7 a.m.) con la Bob Esponja Run, una carrera pensada para disfrutar en familia, que se suma a las actividades del día y amplía la propuesta más allá del formato tradicional de festival.

Bob Esponja Run es la carrera pensada para toda la familia que se realizará el domingo 3, a las 7 a.m. Este evento deportivo se ha realizado en otras partes del mundo. / Nickelodeon

Más allá del entretenimiento

El festival también incorpora un componente social. Parte de lo recaudado será destinado a UNICEF, y se han articulado acciones con la Municipalidad de Magdalena del Mar para que niños de comunidades locales puedan acceder a la experiencia y disfrutarla, como los jóvenes del Puericultorio Pérez Araníbar.

Para Valladares, este evento funciona como un primer ensayo. En un contexto donde gran parte del entretenimiento masivo está dirigido a adultos, la apuesta por contenidos familiares, y especialmente infantiles, abre una nueva línea de desarrollo. La idea, a mediano plazo, es seguir explorando este camino con otras franquicias y formatos.

Miguel Valladares, organizador del evento, contó que para preparar el slime tuvo que venir un experto certificado por Nickelodeon, ya que la receta es secreta. / Joel Alonzo

El resultado es una propuesta híbrida, que toma referencias globales, pero busca aterrizarlas a escala local. Un festival que no pretende ser un parque temático, sino una experiencia divertida, accesible y reconocible para distintas generaciones. Un espacio donde, por unos días, ese universo que nació en la televisión deja la pantalla para instalarse frente al mar limeño.

Además… ¿Cómo asistir al festival? El Festival Bob Esponja: Una Aventura en Lima comienza el viernes 1 de mayo y se extenderá hasta este domingo 3 en la explanada de Costa Verde, en Magdalena del Mar. Abrirá desde las 10 a.m., mientras que el domingo se realizará una carrera desde las 7 a.m. Las entradas se venden vía Ticketmaster, desde S/99 (niños) y S/149 (adultos). Incluyen desde pases diarios hasta paquetes familiares y experiencias especiales.

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