En la cuarta temporada, el apuesto heredero de la fortuna familiar, Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, queda hechizado en un baile de máscaras por la llamada Dama de Plata, Sophie Baek, encarnada por Yerin Ha. Nadie quiere tener la mala suerte de la protagonista, reflejo de la Cenicienta en la literatura. Esa joven que sufre por el amor imposible y la maldad de su madrastra, quien la convirtió en sirvienta de su propia casa. El conflicto de clases sostiene la tensión de la serie.

Netflix lanzó la cuarta temporada de la serie con cuatro episodios iniciales el 29 de enero; el cuarteto siguiente estará disponible el 26 de febrero. A días de su estreno, la fiebre por la Regencia británica y sus looks sofisticados desesperan a un grupo de jóvenes limeñas. Algunas de ellas se apuntan a la velada con vestidos de la época victoriana costados por hasta 700 soles, otras usan guantes largos, corsés ajustados y otros arreglos que las hacen parecer, en el contexto moderno, piezas de museo. La entrada al soñado evento cuesta 120 soles, la dirección es secreta y el cupo limitado.

Danna Antúnez es la joven organizadora del “Baile de máscaras de Bridgerton”, prometedor evento que se viralizó con más de 15 mil “me gusta” en TikTok y otras redes sociales. Ella, además de ser una fan de la serie, encontró en la llamada moda “Watch Parties” su oficio perfecto: producir eventos dirigidos al público amante de películas y series populares en plataformas como Netflix o Prime Video. Antes, organizó fiestas con inspiración de títulos basados en literatura romántica juvenil en otros locales de Lima. Por ejemplo, la serie “El verano en que me enamoré” o la película “Culpa mía”, en cada caso protagonizadas por Nicole Wallace y Lola Tung.

Yerin Ha y Luke Thompson, los actores se convierten en Sophie Baek y Benedict Bridgerton en la cuarta temporada de la serie. (Foto: Netflix)

“Las fiestas se me ocurren de pronto. Tengo que saber absolutamente todo sobre una serie o una película para organizarlas. ‘Bridgerton’ llama la atención por ser aspiracional. Quienes van aspiran ser de esa época, porque vestirnos así no es cotidiano. Tratamos de meternos a ese mundo que se ve tan lindo y que nos engancha. Vivir una nueva experiencia”, dice.

La segunda parte de la cuarta temporada de la serie "Bridgerton" se estrena el 26 de febrero por Netflix. (FOTO: ARCHIVO EL COMERCIO/ JOEL ALONZO)

La propia serie de Netflix juega con ese anacronismo elegante. Su estreno en 2020 se convirtió en uno de los mayores éxitos de audiencia de Netflix, con 82 millones de hogares atentos en sus primeros 28 días. Una característica que aloca a los y las fans se relaciona con la banda sonora de la serie. Son mezclas contemporáneas en piezas de cuarteto de cuerdas. En esta cuarta temporada, suenan “Enchanted” de Taylor Swift y “Bad Idea Right?” de Olivia Rodrigo en versiones instrumentales. El puente entre siglos de la noche en Lima, se planea, será una canción de Bad Bunny en versión de violines.

El baile de máscaras se llevó a cabo el 18 de febrero. Pero cerca a la fecha subió tanto la expectativa del baile que la organizadora programó una repetición el 7 de marzo. La primera fecha duró casi tres horas y su itinerario incluyó espacios para creación de contenido, porque ningún baile existe si no se sube a Instagram. Habrá otras actividades, como el reconocimiento al atuendo más memorable de la noche, lecciones de baile con esencia de la Regencia y la elección del “Diamante de la temporada”. Esta última dinámica encarna la tradición de la Reina Charlotte (interpretada por Golda Rosheuvel), monarca de “Bridgerton” que se deleita distinguiendo a la joven más carismática y sofisticada de la sociedad londinense, aquella que —al menos en la ficción— podría asegurar un pretendiente antes de que termine la temporada social. Bueno, ahora habrá un diamante peruano.

Aurora, asistente de 37 años a la gala, prefiere quedar en el anonimato detrás de su máscara color rosa. “La serie se ha vuelto icónica, supongo, porque romantiza la época. En la serie y los libros lo suavizan un poco, porque cuando se trata del trato de un hombre hacia una mujer o de las personas de diferente clase social y cómo se relacionaban en esos tiempos, es diferente a los tiempos de hoy. El poder de uno sobre otro, a veces, no lo tocan mucho en la serie”, dice. Aurora descubrió “Bridgerton” por recomendación de su sobrina menor. Es fan de sagas situadas en la época victoriana, como los libros de las autoras Lisa Kleypas y Johanna Lindsey.

La fiesta con inspiración en la serie "Bridgerton" se llevará a cabo el 18 de febrero. En adición, la organizadora publicó una segunda fecha para el 7 de marzo. (FOTO: ARCHIVO EL COMERCIO/ JOEL ALONZO)

Miranda, una joven empresaria, se enteró de la fiesta por invitación de su colega de negocios. “A pesar de no haber visto la serie, estoy emocionada por el concepto de vestirnos con antifaz. Hoy en día, no hay muchas oportunidades de vestirnos tan elegantes”, cuenta, quien también desea guardar su identidad bajo la máscara, como una princesa china sin biografía. “Te pareces a Sophie”, le dijo su amiga cuando la vio con la máscara color celeste. Según le dicen, sus rasgos de ascendencia nipona por parte de sus tatarabuelos guardan relación con el perfil de Ha, actriz coreana-australiana. Se lo dijeron en refería a Ha, que en realidad es una actriz de nacionalidad coreana y australiana. Por la libertad creativa de la serie, la showrunner Shonda Rhimes apeló a la diversidad y así convirtió a este personaje, incluso siendo uno sin rasgos definidos en el libro, en una joven de familia asiática en el Londres del siglo XIX.

Su vestido llegó tarde y Aurora se quedó con ganas de asistir al baile de máscaras que tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Teatro Municipal en 2024. Durante un viaje a Europa años atrás, Miranda tampoco consiguió tiempo para asistir a un evento similar. Esta vez se van a sacar el clavo. La primera encontró su vestido por internet, mientras que la otra lo compró en Gamarra por 200 soles, precio al que suma un trabajo de costura en el torso.

La novedad va más allá de la fiesta. En enero, un centro comercial mezcló pasos de música clásica con baile moderno inspirados en “Bridgerton”. Y la moda traspasa Lima. En Trujillo, las quinceañeras celebran sus cumpleaños con inspiración en esta serie de época. Por su parte, Netflix llevó una experiencia floral a El Rosedal, en Argentina. En otros países, como México y Panamá, también hay registro de fiestas con esta inspiración. Londres gana, por supuesto, porque allí transcurre la serie. En la capital británica predominan visitas guiadas y tés temáticos en locaciones históricas como Ranger’s House.

"Bridgerton" se sitúa en la época de la Regencia británica del siglo XIX. Danna y sus invitadas irán al evento realizado en Lima, que celebra una noche de gala clásica. (FOTO: ARCHIVO EL COMERCIO/ JOEL ALONZO)

Quizá el encanto de ser “Bridgerton” no solamente radica en el romance, sino en su atmósfera. Un mundo donde las miradas duran segundos de más y un baile puede cambiar destinos. En tiempos de inmediatez, la promesa de lentitud resulta novedosa. Mientras las discotecas apuestan por luces LED y reguetón, aquí se impone el corsé y la pedrería clásica. El perfil de muchas asistentes —ellas mismas lo reconocen— tiende a lo formal, incluso a lo conservador en el vestuario y estilo de vida, como llegar a casa hasta la medianoche. De alguna forma, vestirse de gala en 2026 es una manera de marcar distancia con los nuevos tiempos.//