Por Leslie A. Galván

Se sabe que la antigua sociedad limeña respiraba el estilo conservador. Pero basta cruzar el umbral de una casona del Centro de Lima para entender que el pasado, cuando se lo invoca con pedrería y un antifaz, traspasa generaciones. “Querido y gentil lector, esta temporada una antigua residencia de la ciudad será escenario de un baile que no pasará inadvertido. La elegancia, indispensable. El anonimato, tentador. Paciencia, todo se revelará a su debido tiempo”, anuncia una invitación que circula por Instagram. ¿El código de vestimenta? Inspirado en “Bridgerton”, serie de Netflix basada en las novelas de Julia Quinn.

