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Resumen

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El concierto que se vivió a los alrededores del estadio dejó más de una historia por contar.
El concierto que se vivió a los alrededores del estadio dejó más de una historia por contar.
/ Alejandra Garboza
Por Alejandra Garboza

Desde las 6 de la mañana, los alrededores del estadio San Marcos comenzaron a hablar el mismo idioma. No hacía falta preguntar quiénes eran los protagonistas de la jornada. Bastaba con mirar las camisetas, los accesorios, los carteles, los celulares cargados y las pequeñas bolsas llenas de regalos que iban pasando de mano en mano. BTS todavía no aparecía en escena, pero su presencia ya estaba en la calle.

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