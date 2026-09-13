A sus 22 años, Raúl Jáuregui Penny sabe que una oportunidad puede cambiar el rumbo de una vida. En su caso, han sido varias. Es beneficiario de Beca 18 y asegura haber conseguido más de 15 becas e intercambios nacionales e internacionales que le han permitido estudiar, viajar y conocer otros lugares. Pero antes de aprender a encontrarlas, su rutina era distinta.

Raúl es el cuarto de cinco hermanos y creció en Ñaña, Chaclacayo, en una familia acostumbrada a buscar distintas formas de salir adelante. Desde los 11 años recuerda haber vendido mazamorras, chupetes, panchos y chocotejas. También ayudó a su madre en un puesto de periódicos, labor para la que se levantaban de madrugada. Entre los diarios que ofrecían estaba El Comercio y, los sábados, la revista Somos. “Todos esos trabajos me han ayudado a darme una visión mucho más amplia de lo que es tratar con las personas, entender sus necesidades, empatizar”, cuenta.

La educación también ocupó un lugar importante desde entonces. Estudió en un colegio Fe y Alegría y recuerda quedarse después de clases enseñando matemática a sus compañeros. Luego ingresó al COAR Lima, donde participó en debates y modelos de Naciones Unidas, hizo teatro y continuó cultivando una afición por la literatura y la poesía. Finalmente, eligió Ingeniería Ambiental en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Hoy cursa los últimos ciclos, realiza prácticas profesionales y quiere especializarse en sostenibilidad financiera y finanzas verdes. En paralelo, comparte contenido desde la cuenta @rauenciencia, un espacio desde el que habla de educación, ciencia y oportunidades sin esconder aquello que también acompaña a los logros: los rechazos, las dudas o el síndrome del impostor. Su propia trayectoria le enseñó, además, que acceder a una beca comienza mucho antes de enviar una postulación. Primero hay que saber que existe. “No creo que se trate de una brecha de talento. Yo creo que el peruano es muy talentoso y podemos competir internacionalmente”, sostiene. Para él, el primer obstáculo sigue siendo otro: la información.

El “Tinder” de becas

Durante años, Raúl encontraba convocatorias repartidas entre páginas web y listados, muchas veces en inglés. Así nació Migajeando Oportunidades: una iniciativa que busca ordenar esa información y presentarla de un modo sencillo y dinámico. Su herramienta más conocida toma prestada la lógica de las aplicaciones de citas y por eso fue bautizada como el “Tinder de becas”: aquí también se puede hacer ‘match’, pero con una oportunidad educativa.

La plataforma reúne actualmente más de 500 oportunidades y permite filtrar según área de estudio, edad y tipo de convocatoria. Hay becas de pregrado y posgrado, intercambios, pasantías, voluntariados y más. La información proviene de fuentes públicas como universidades, gobiernos y organismos internacionales.

Migajeando Oportunidades no pretende hablar únicamente a estudiantes de 18 o 20 años, sino también a quienes dejaron una meta pendiente mientras trabajaban, criaban a sus hijos o atendían otras responsabilidades. “Somos adultos que también tenemos sueños”, dice.

El proyecto ya superó los 60 mil usuarios activos en Latinoamérica y las 350 mil interacciones en la plataforma. Raúl asegura que su crecimiento ha sido orgánico y que quiere mantener el acceso gratuito. El siguiente paso será llevar talleres sobre currículum, cartas de motivación, LinkedIn y postulaciones a distintas regiones del Perú, para descentralizar una información valiosa. Así, “migajear”, en este universo, adquiere otro significado: avanzar poco a poco con los recursos disponibles.