Por Pierina Denegri Davies

A sus 22 años, Raúl Jáuregui Penny sabe que una oportunidad puede cambiar el rumbo de una vida. En su caso, han sido varias. Es beneficiario de Beca 18 y asegura haber conseguido más de 15 becas e intercambios nacionales e internacionales que le han permitido estudiar, viajar y conocer otros lugares. Pero antes de aprender a encontrarlas, su rutina era distinta.

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Entrevista