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Conoce el proyecto liderado por Descocentro que busca reducir el impacto ambiental del procesamiento de café. En especial, la exitosa experiencia en Oxapampa.
Conoce el proyecto liderado por Descocentro que busca reducir el impacto ambiental del procesamiento de café. En especial, la exitosa experiencia en Oxapampa.
/ Descocentro UOT Selva Central
Por Pierina Denegri Davies

Durante décadas, el camino del café ha seguido una ruta conocida: cosechar el fruto, despulparlo con abundante agua, lavarlo y secarlo antes de llegar a la taza. Pero en Oxapampa, una de las principales zonas cafetaleras del país, cientos de productores están demostrando que existe otra forma de hacerlo.

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