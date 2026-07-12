Cuando Leo Burnett Perú —hoy Circus Grey— obtuvo en 1999 el primer León de Cannes para el país con “Arbolito”, una campaña creada para Ace, el reconocimiento parecía una excepción. En aquel entonces, la presencia peruana en el festival más importante de la creatividad publicitaria era esporádica y competir frente a las grandes potencias de la industria parecía una meta lejana. Veintisiete años después, el panorama cambió por completo.

Hoy, Cannes Lions reúne cada año a miles de trabajos provenientes de más de 90 países y premia las ideas más innovadoras en categorías como Film, Outdoor, Media, Direct, Design, Digital Craft, Entertainment, PR, Titanium y Glass: The Lion for Change, entre otras. Cada pieza es evaluada por jurados internacionales que valoran la originalidad, la ejecución y el impacto de las propuestas. Alcanzar un León ya supone ingresar a un grupo muy reducido de campañas; conquistar un Grand Prix, el máximo reconocimiento de cada categoría, es un logro reservado para menos del 1 % de los trabajos inscritos.

1. El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions se celebra cada junio en Cannes, Francia, y reúne anualmente a las mejores campañas publicitarias e ideas creativas del mundo.

En ese escenario, cada vez más competitivo, Perú ha construido su mejor etapa. Solo durante los últimos cinco años, las agencias nacionales han sumado más de 50 Leones, impulsadas por una generación de campañas que transformó problemas cotidianos en soluciones de alcance global.

Entre ellas destacan “The Cushioning Route”, de Boost Brand Accelerator para Nike, que intervino los baches de la popular ruta para corredores del malecón de Barranco con el mismo material blando de las suelas del calzado; “MouthPad”, de Wunderman Thompson Perú junto a Augmental, un dispositivo que permite controlar computadoras con la lengua para personas con discapacidad motriz; “Redesigning for E-nclusion”, de Fahrenheit DDB para Plaza Vea, enfocada en mejorar la accesibilidad digital; y “Sightwalks”, también de Circus Grey para Cemento Sol y la Municipalidad de Miraflores, que transformó las veredas en un sistema de orientación para personas con discapacidad visual y conquistó el primer Grand Prix para el Perú en 2024.

Más allá del número de Leones, el cambio refleja la madurez de una industria que dejó de competir únicamente por la calidad de la ejecución para hacerlo por su capacidad de resolver problemas reales mediante creatividad, innovación y tecnología. Esa evolución explica por qué el Perú ya no aparece como una sorpresa en Cannes Lions, sino como un país que, año tras año, consigue un lugar entre las ideas más relevantes del mundo.

Ganadores Cannes Lions 2026

SOS POS

Por Circus Grey

En el Perú se roban más de 4.000 celulares al día y, solo el año pasado, el ciberfraude ocasionó pérdidas superiores a los 30 millones de dólares. El gran desafío era reducir el tiempo que tardaban las víctimas en bloquear sus cuentas, ya que el único canal disponible era el call center, cuyo proceso podía extenderse hasta una hora. Durante semanas la agencia publicitaria junto a con el equipo de tecnología y seguridad del BCP buscaron una respuesta a tal problema, y esta llegó en forma de los terminales de pago instalados en miles de bodegas, mercados y supermercados del país. Tras varios meses de desarrollo, los POS fueron reprogramados para hacer exactamente lo contrario de aquello para lo que fueron creados: en lugar de aprobar transacciones, bloquean cuentas en menos de dos minutos. Reimaginar una tecnología con más de medio siglo de existencia para enfrentar un problema contemporáneo cautivó al jurado de Cannes Lions 2026, donde la iniciativa obtuvo siete Leones: un Grand Prix, tres Gold Lions, un Silver Lion y dos Bronze Lions, y hoy ya se prepara para replicarse en Colombia, Chile y Bolivia.

“Nuestras ideas no solo resuelven retos de negocio, sino que tienen un impacto muy poderoso en la sociedad” José Luis Rivera y Piérola, Creative Chairman & CEO, Circus Grey

THE THOUSAND SPONSORS OF MUNI

Por McCANN LIMA

Cuando el Club Deportivo Municipal perdió a su principal patrocinador tras descender a la tercera división, parecía imposible encontrar una marca dispuesta a asumir el costo de mantener vivo el proyecto deportivo. Antes de pensar en una solución, el equipo creativo decidió escuchar a la hinchada. En esas conversaciones apareció un patrón inesperado: muchos aficionados eran dueños de pequeños negocios y estaban dispuestos a aportar con tal de ver al equipo salir adelante. La respuesta fue reemplazar un gran auspiciador por mil pequeños patrocinadores capaces de reunir, en conjunto, el mismo presupuesto. Para ello concentraron su atención en una camiseta que integrara mil marcas sin perder identidad y, además, crear la imagen gráfica de cientos de emprendimientos que nunca habían tenido un logotipo. El resultado trascendió el patrocinio deportivo para convertirse en una demostración de pertenencia colectiva y creatividad aplicada a un problema real, reconocimiento que llevó a la campaña hasta Cannes Lions 2026, donde obtuvo cinco Leones: un Grand Prix, un Silver Lion y tres Bronze Lions, obtenidos en las categorías Entertainment Lions for Sport, Brand Experience & Activation Lions, PR Lions y Design Lions.

“Los grandes premios que hemos conseguido no son una casualidad, sino la consecuencia de la mejora de nuestro nivel competitivo” Charlie Tolmos, Chief Creative Officer, McCANN LIMA

PRIME TIME 0.7

Por Fahrenheit DDB

La idea partió de un problema que se repetía cada año: la Fundación Peruana de Cáncer necesitaba llegar al horario de mayor audiencia para impulsar su colecta, pero el alto valor comercial del prime time hacía imposible conseguir esos espacios. La respuesta surgió a partir de un hallazgo técnico del equipo creativo: comprobar que acelerar un contenido audiovisual apenas un 0,7 % era imperceptible para el ojo y el oído humanos. Tras varias semanas de pruebas junto con el equipo técnico de Latina, lograron intervenir la programación sin alterar la experiencia de los televidentes. Así, minutos que antes no existían fueron liberados dentro de la franja más cotizada de la televisión y destinados íntegramente a difundir la campaña solidaria, sin afectar los compromisos comerciales del canal. La iniciativa convirtió una limitación del negocio en una oportunidad de impacto social y fue reconocida en Cannes Lions 2026 con cuatro Leones: dos Silver Lions y dos Bronze Lions, obtenidos en las categorías Direct Lions y Media Lions respectivamente.