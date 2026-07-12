Resumen

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El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions se celebra cada junio en Cannes, Francia, y reúne anualmente a las mejores campañas publicitarias e ideas creativas del mundo. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions se celebra cada junio en Cannes, Francia, y reúne anualmente a las mejores campañas publicitarias e ideas creativas del mundo. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
/ Fernando Sangama
Por Ángel Navarro Quevedo

Cuando Leo Burnett Perú —hoy Circus Grey— obtuvo en 1999 el primer León de Cannes para el país con “Arbolito”, una campaña creada para Ace, el reconocimiento parecía una excepción. En aquel entonces, la presencia peruana en el festival más importante de la creatividad publicitaria era esporádica y competir frente a las grandes potencias de la industria parecía una meta lejana. Veintisiete años después, el panorama cambió por completo.

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