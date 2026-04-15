Volver no siempre es sencillo. A veces implica mirar atrás, reconocer lo vivido y, sobre todo, entender por qué vale la pena intentarlo otra vez. Para Chyno y Nacho, ese regreso tiene nombre propio: Radio Venezuela, un disco con 19 canciones que no solo marca su reencuentro como dúo, sino que también busca algo más ambicioso: reunir a una escena entera que está por el mundo contando cómo es su querida Venezuela. En ese sentido, Rawayana, Elena Rose, Danny Ocean y Lasso son solo algunos artistas que acompañan a la dupla en este nuevo ciclo.

“Era una asignatura pendiente”, dice Nacho, en conversación con Somos. La idea de volver estaba desde antes de la pandemia, pero no era el momento. La vida, personal y profesional, los llevó por caminos distintos, hasta que la distancia empezó a pesar más que las diferencias.

Pero cuatro conciertos en Estados Unidos bastaron para confirmar lo que ya intuían: el público seguía ahí, intacto, coreando canciones que nunca se fueron. “Ver a la gente cantando nuestro catálogo, trayéndolo al presente, nos motivó a reunirnos de nuevo”, cuenta Nacho.

Así comenzó el camino hacia Radio Venezuela, un álbum que respira nostalgia, pero que no se queda en el pasado, sino que mira un futuro prometedor.

Un disco que suena a Venezuela

Lo primero que llama la atención es lo ambicioso que es el proyecto. Más de 58 artistas participan en el disco, una decisión que no es casual. Nombres como Micro TDH, Elena Rose y Aran One forman parte de una lista que refleja la diversidad de la música venezolana que está conquistando el mundo entero.

“Quisimos que todos estos talentos se reunieran en un solo lugar. Y ese lugar es nuestro disco”, explica Nacho.

La idea, dice, nace también de una deuda histórica. En sus años de mayor éxito, sentían que estaban solos en el intento de internacionalizar la música venezolana. Hoy, el panorama es distinto: hay una nueva generación que ha conquistado América Latina y el mundo entero, y que entiende el valor de trabajar en conjunto.

Radio Venezuela funciona entonces como un puente. Un espacio donde conviven distintas formas de hacer música, distintas edades, distintos estilos. Y, sobre todo, distintas historias, pero que tienen un mismo origen.

Rawayana, Elena Rose o Lasso son soo algunos de los artistas que colaboran en Radio Venezuela. / Chyno y Nacho

El reto de hacer un disco colectivo

Reunir a más de medio centenar de artistas no es solo una apuesta artística, también es un desafío humano. “Ha sido un proceso complejo, pero muy enriquecedor”, admite.

El mayor aprendizaje, dice, estuvo en la empatía. Entender cómo otros componen, cómo interpretan, cómo sienten la música. “Por muy fuertes que sean los contrastes, siempre hay un punto donde puedes encontrarte”, reflexiona.

Para quienes crecieron con himnos como “Mi niña bonita” o “Andas en mi cabeza”, este nuevo álbum plantea una experiencia distinta. No hay una canción que sobresalga por encima de las demás, al menos, no para ellos.

“Es la primera vez que no tengo una favorita”, confiesa Nacho entre risas.

La razón está en el proceso. A diferencia de trabajos anteriores, este disco recoge años de aprendizaje acumulado: producción, composición, experiencia en escenarios. “Siento que aquí pusimos todo nuestro conocimiento”, dice.

La intención fue clara desde el inicio: construir un álbum que funcione como playlist, donde cada tema tenga el mismo peso. “No queríamos canciones de relleno. Queríamos que la gente pudiera escucharlo de principio a fin”.

Pero Radio Venezuela no es solo un ejercicio musical. También es una declaración.

En un contexto donde la imagen del país suele estar marcada por la crisis, el dúo apuesta por mostrar otra cara. “Queremos sembrar lo bueno”, afirma Nacho. La música, en ese sentido, se convierte en una herramienta para contrarrestar estigmas y reconstruir narrativas. “El arte es un canal ideal para hacer ver bien a nuestro país”, añade.

Esa intención atraviesa todo el disco: desde las letras hasta las colaboraciones. Cada canción funciona como una pieza de un relato mayor, donde Venezuela aparece no solo como territorio, sino como identidad compartida.

Perú, un punto de partida para Chyno y Nacho

En medio de este regreso, hay un país que ocupa un lugar especial: Perú.

“Fue el primer país que nos abrió las puertas después de Venezuela”, recuerda Nacho. Mucho antes del boom internacional, el dúo ya se presentaba en escenarios peruanos, construyendo una relación que, más de dos décadas después, sigue intacta.

No es casual, entonces, que el país esté en la mira para una próxima gira. De hecho, en su retorno reciente, Perú fue el único destino fuera de Estados Unidos y, además, el concierto más multitudinario.

La intención ahora es clara: volver a recorrer la región con un repertorio que combine lo nuevo y lo clásico.

Más allá de cifras, colaboraciones o estrategias, hay algo que sostiene este regreso: la conexión entre ambos.

“Cuando nos escuchas en una misma canción, sientes que todo es mejor”, dice Nacho. Lo describe como una mezcla de costumbre, memoria y emoción. Una química que no se ha perdido, ni con el pasar de los años, aún sus fans “reconocen un hit cuando los oyen”.

Y es quizás ahí donde radica la fuerza de Radio Venezuela. No solo en reunir a decenas de artistas, sino en recuperar una complicidad que marcó a toda una generación.