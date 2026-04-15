Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chyno y Nacho regresan los estudios para crear Radio Venezuela, un disco que reúne a los artistas venezolanos más reconocidos del momento.
Chyno y Nacho regresan los estudios para crear Radio Venezuela, un disco que reúne a los artistas venezolanos más reconocidos del momento.
/ GEC
Por Alejandra Garboza

Volver no siempre es sencillo. A veces implica mirar atrás, reconocer lo vivido y, sobre todo, entender por qué vale la pena intentarlo otra vez. Para Chyno y Nacho, ese regreso tiene nombre propio: Radio Venezuela, un disco con 19 canciones que no solo marca su reencuentro como dúo, sino que también busca algo más ambicioso: reunir a una escena entera que está por el mundo contando cómo es su querida Venezuela. En ese sentido, Rawayana, Elena Rose, Danny Ocean y Lasso son solo algunos artistas que acompañan a la dupla en este nuevo ciclo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.